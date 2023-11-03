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  4. Палмейрас продлил контракт с Луисом Гильерме
Бразилия
03 ноября 2023, 10:44 |
46
0

Палмейрас продлил контракт с Луисом Гильерме

Полузащитником интересуются «Бавария», «Ливерпуль» и «Челси»

03 ноября 2023, 10:44 |
46
0
Палмейрас продлил контракт с Луисом Гильерме
Twitter (Фабрицио Романо). Луис Гильерме

Бразильский «Палмейрас» продлил контракт со своим 17-летним атакующим полузащитником Луисом Гильерме.

Новое соглашение между «Палмейрасом» и Луисом Гильерме рассчитано на три года, до 30 июня 2026 года. В новом контракте указана сумма отступных за полузащитника в размере 55 миллионов евро.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщает, что Луисом Гильерме интересуются немецкая «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Челси» и другие европейские гранды.

В нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» Луис Гильерме Лира дос Сантос сыграл 26 матчей без результативных действий. Также в составе сборной Бразилии полузащитник стал чемпионом CONMEBOL U20, сыграв на турнире пять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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Источник: Луис Суарес станет игроком Интер Майами
Палмейрас Серия A чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Источник ФК Палмейрас
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