Палмейрас продлил контракт с Луисом Гильерме
Полузащитником интересуются «Бавария», «Ливерпуль» и «Челси»
Бразильский «Палмейрас» продлил контракт со своим 17-летним атакующим полузащитником Луисом Гильерме.
Новое соглашение между «Палмейрасом» и Луисом Гильерме рассчитано на три года, до 30 июня 2026 года. В новом контракте указана сумма отступных за полузащитника в размере 55 миллионов евро.
Известный журналист Фабрицио Романо сообщает, что Луисом Гильерме интересуются немецкая «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Челси» и другие европейские гранды.
В нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» Луис Гильерме Лира дос Сантос сыграл 26 матчей без результативных действий. Также в составе сборной Бразилии полузащитник стал чемпионом CONMEBOL U20, сыграв на турнире пять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
🇧🇷 Official, confirmed. Luiz Guilherme signs new long term deal until 2026 as €55m release clause is included.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023
Bayern, Liverpool, Chelsea and more European top clubs have been following Luiz for long time 👀 https://t.co/xJNBx2mZPK
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