Защитник Баварии – лучший игрок Азии 2023 года

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ был признан лучшим футболистом Азии 2023 года. Он стал лишь вторым представителем Южной Кореи, кому удалось завоевать эту награду.

Первым был звездный форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который выигрывал этот приз в 2015, 2017 и 2019 году. В этом году Сон даже не попал в тройку финалистов.

Ким Мин Джэ в 2023 году стал чемпионом Италии в составе «Наполи». Минувшим летом он перешел в «Баварию» за 50 миллионов евро.

🇰🇷 Kim Min-jae picks up the AFC Asian International Player of the Year award for his successful Scudetto winning campaign in Italy and impressive showing for Korea Republic and Bayern Munich!#AFCAwards2022 pic.twitter.com/SgOe9mAedJ