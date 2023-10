Винисиус Жуниор – обладатель Сократес трофи-2023

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан обладателем Сократес трофи-2023. Трофей вручался второй раз в истории.

Сократес трофи вручается за общественную деятельность футболистов.

Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, известного тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.

.@vinijr, founder of the Instituto Vini.Jr, is the winner of the Socrates Award!#PrixSocrates with @peaceandsport#ballondor pic.twitter.com/2ua5hWICf9