ПСЖ хочет подписать фаворита на Золотой мяч 2025. Дают бешеные деньги
Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ»
У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.
Игрока планирует бесплатно подписать «ПСЖ». Французы предлагают египтянину невероятный контракт на три года с зарплатой в 500 тысяч евро в неделю. «Ливерпуль» предлагает своему лидеру менее привлекательные условия – двухлетнее соглашение и зарплату 400 тысяч евро в неделю.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.
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