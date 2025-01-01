Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ хочет подписать фаворита на Золотой мяч 2025. Дают бешеные деньги
Англия
01 января 2025, 23:00 |
613
0

ПСЖ хочет подписать фаворита на Золотой мяч 2025. Дают бешеные деньги

Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ»

01 января 2025, 23:00 |
613
0
ПСЖ хочет подписать фаворита на Золотой мяч 2025. Дают бешеные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Клуб и игрок далеки от продления соглашения.

Игрока планирует бесплатно подписать «ПСЖ». Французы предлагают египтянину невероятный контракт на три года с зарплатой в 500 тысяч евро в неделю. «Ливерпуль» предлагает своему лидеру менее привлекательные условия – двухлетнее соглашение и зарплату 400 тысяч евро в неделю.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил хавбека из Саудовской Аравии за 20 млн евро
Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 01 января 2025, 09:18 0
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году

Наибольшее признание досталось Винисиусу Жуниору

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 01 января 2025, 02:35 14
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
Бокс | 01.01.2025, 09:47
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Футбол | 01.01.2025, 22:59
Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Футбол | 01.01.2025, 19:04
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
31.12.2024, 04:36 8
Футбол
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 13
Футбол
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
01.01.2025, 03:50 1
Бокс
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем