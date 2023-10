Лучший и здесь. Холанд установил рекорд АПЛ по голам на выезде

Эрлинг Холанд сделал дубль в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0), чем помог «Манчестер Сити» добыть уверенную победу. Также норвежец ассистировал Филу Фодену.

Гол, забитый на 49-й минуте, стал для Эрлинга Холанда 20-м в 23-х выездных матчах АПЛ. Форвард «Манчестер Сити» установил рекорд скорострельности лиги, сообщает Opta. Ранее подобный рекорд принадлежал Кевину Филлипсу. Форвард, который прославился результативной игрой за «Сандерленд», потратил 28 матчей, чтобы забить свои первые 20 голов на выезде в АПЛ.

20 - Erling Haaland has reached 20 away goals in fewer appearances than any previous Premier League player (23 games):



23 - Erling Haaland

28 - Kevin Phillips

31 - Ian Wright

33 - Diego Costa

33 - Pierre-Emerick Aubameyang



