Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене

29 октября состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В матче за титул итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 3 часа и 6 минут в трех сетах.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. Финал

Даниил Медведев [1] – Янник Синнер (Италия) [2] – 6:7 (7:9), 6:4, 3:6

В финальном 9-м гейме 3-й партии Янник ушел со счета 15:40 на своей подаче.

Это была 8-я встреча теннисистов. Синнер выиграл у Даниила во 2-й раз.

4 октября Янник обыграл Медведева в финале турнира в Пекине.

Отметим, что в прошлом сезоне Медведев стал победителем соревнований в Вене.

Итальянец провел шестой финал в 2023 году и выиграл четвертый трофей. Для Синнера это был 13-й финальный поединок в карьере. На его счету теперь 10 титулов.

Sinner the winner in Vienna 🎼🇮🇹@janniksin is champion after defeating Medvedev in another nail-biting final!@ErsteBankOpen | #erstebankopen pic.twitter.com/PxDQDoqWVt