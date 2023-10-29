Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене
Янник в трех сетах переиграл Даниила в финале соревнований в Австрии
29 октября состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В матче за титул итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 3 часа и 6 минут в трех сетах.
АТР 500 Вена. Хард в помещении. Финал
Даниил Медведев [1] – Янник Синнер (Италия) [2] – 6:7 (7:9), 6:4, 3:6
В финальном 9-м гейме 3-й партии Янник ушел со счета 15:40 на своей подаче.
Это была 8-я встреча теннисистов. Синнер выиграл у Даниила во 2-й раз.
4 октября Янник обыграл Медведева в финале турнира в Пекине.
Отметим, что в прошлом сезоне Медведев стал победителем соревнований в Вене.
Итальянец провел шестой финал в 2023 году и выиграл четвертый трофей. Для Синнера это был 13-й финальный поединок в карьере. На его счету теперь 10 титулов.
Sinner the winner in Vienna 🎼🇮🇹@janniksin is champion after defeating Medvedev in another nail-biting final!@ErsteBankOpen | #erstebankopen pic.twitter.com/PxDQDoqWVt— ATP Tour (@atptour) October 29, 2023
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