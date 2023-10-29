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ATP
29 октября 2023, 18:20 |
523
9

Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене

Янник в трех сетах переиграл Даниила в финале соревнований в Австрии

29 октября 2023, 18:20 |
523
9
Синнер снова наказал Медведева и выиграл титул на турнире АТР 500 в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

29 октября состоялся финальный матч на турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В матче за титул итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 3 часа и 6 минут в трех сетах.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. Финал

Даниил Медведев [1] – Янник Синнер (Италия) [2] – 6:7 (7:9), 6:4, 3:6

В финальном 9-м гейме 3-й партии Янник ушел со счета 15:40 на своей подаче.

Это была 8-я встреча теннисистов. Синнер выиграл у Даниила во 2-й раз.

4 октября Янник обыграл Медведева в финале турнира в Пекине.

Отметим, что в прошлом сезоне Медведев стал победителем соревнований в Вене.

Итальянец провел шестой финал в 2023 году и выиграл четвертый трофей. Для Синнера это был 13-й финальный поединок в карьере. На его счету теперь 10 титулов.

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Янник Синнер Даниил Медведев ATP Вена
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
молодець, ушатав алкаша російського
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+2
u6464u
приємна новина , укатали психопата .
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+2
Умник
Брат Циганкова красава
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+1
shef63
Якась свобода мінусує коментарі проти кацапа.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
captain2009
Добре, що не було лінійних суддів, а так би витягнули козломордого на титул. Стадіон топив за москаля, та і у Відні їх, на жаль, полюбляють. Яннік - красава! 
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0
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introvert
Черговий цьогорічний титул Янніка та, при всій повазі до Беатріс, безсумнівно кращий фінал дня. Вся еліта безпрапорних безсила проти такого італійця. Зважаючи на той феноменальний теніс, який він показує останнім часом, знову починаю вірити, що Сіннер буде головним опонентом Алькараса в боротьбі за тенісну корону найближчих років.
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