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Англия
28 октября 2023, 20:45 | Обновлено 28 октября 2023, 20:46
1869
2

Автор ассиста и гола получил 9.9. Сандерленд с Русиным обыграл Норвич

28 октября «черные коты» выиграли у соперников со счетом 3:1 в Чемпионшипе

28 октября 2023, 20:45 | Обновлено 28 октября 2023, 20:46
1869
2
Автор ассиста и гола получил 9.9. Сандерленд с Русиным обыграл Норвич
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

28 октября состоялся матч 14-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «черных котов».

Украинский форвард хозяев Назарий Русин впервые появился в старте «Сандерленда». Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Луиса Силвы.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

В этом поединке голом и ассистом отметился Джек Кларк. Он был признан лучшим игроком матча с оценкой 9.9 баллов.

Сейчас «Сандерленд» занимает 7-е место в таблице Чемпионшипа с 22 очками.

Чемпионшип. 14-й тур. 28 октября

Сандерленд – Норвич – 3:1

Голы: Хуме, 37, Неил, 45, Кларк, 80 (пен.) – Хван Ви Чо, 23

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Норвич – 3:1

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Сандерленд Назарий Русин Норвич WhoScored лучший игрок Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Gargantua
центрфорварда играл? это плохой знак
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0
AutumnBridge
Вот это Чёрные коты, а не Заря, которая всегда было Чёрно-белой.Даже их фаны орали: Самый смелый - чёрно-белый.
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-1
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