Автор ассиста и гола получил 9.9. Сандерленд с Русиным обыграл Норвич

28 октября состоялся матч 14-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «черных котов».

Украинский форвард хозяев Назарий Русин впервые появился в старте «Сандерленда». Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Луиса Силвы.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

В этом поединке голом и ассистом отметился Джек Кларк. Он был признан лучшим игроком матча с оценкой 9.9 баллов.

Сейчас «Сандерленд» занимает 7-е место в таблице Чемпионшипа с 22 очками.

Чемпионшип. 14-й тур. 28 октября

Сандерленд – Норвич – 3:1

Голы: Хуме, 37, Неил, 45, Кларк, 80 (пен.) – Хван Ви Чо, 23

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Норвич – 3:1

