Автор ассиста и гола получил 9.9. Сандерленд с Русиным обыграл Норвич
28 октября «черные коты» выиграли у соперников со счетом 3:1 в Чемпионшипе
28 октября состоялся матч 14-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «черных котов».
Украинский форвард хозяев Назарий Русин впервые появился в старте «Сандерленда». Украинец отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Луиса Силвы.
Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
В этом поединке голом и ассистом отметился Джек Кларк. Он был признан лучшим игроком матча с оценкой 9.9 баллов.
Сейчас «Сандерленд» занимает 7-е место в таблице Чемпионшипа с 22 очками.
Чемпионшип. 14-й тур. 28 октября
Сандерленд – Норвич – 3:1
Голы: Хуме, 37, Неил, 45, Кларк, 80 (пен.) – Хван Ви Чо, 23
Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Норвич – 3:1
Three points in the bag! 😍#SAFC | #SUNNOR pic.twitter.com/aCgtwJxHSF— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 28, 2023
Full-time. pic.twitter.com/RyzwfPqiUM— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 28, 2023
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