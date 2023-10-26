Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
WTA
26 октября 2023, 16:59 | Обновлено 26 октября 2023, 17:04
13120
2

Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023

Дарья Касаткина выиграла оба матча в группе «Азалия»

26 октября 2023, 16:59 | Обновлено 26 октября 2023, 17:04
13120
2
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

На турнире WTA Elite Trophy 2023 определилась первая полуфиналистка.

Дарья Касаткина (WTA 17) выиграла оба матча в группе «Азалия».

В первом поединке Касаткина в трех сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 10) со счетом 7:5, 1:6, 6:1, а во 2-й игре выиграла у Магды Линетт (WTA 23) в двух партиях (6:3, 6:4).

Шансы на выход в плей-офф из группы «Роза» имела и Чжу Линь, которая на старте соревнований оказалась сильнее Вероники Кудерметой (7:6, 6:1), а сегодня, 26 октября, взяла стартовый сет у Людмилы Самсоновой. Однако китаянка не сумела обыграть вторую россиянку на групповой стадии, уступив Людмиле в трех партиях со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

Таким образом еще 3 полуфиналистки станут известны по окончанию четвертого игрового дня завтра, 27 октября. В субботу будут сыграны полуфинальные поединке, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.

WTA Elite Trophy. Групповой этап. 26 октября

  • Дарья Касаткина Магда Линетт – 6:3, 6:4
  • Алена Остапенко Донна Векич – 4:6, 6:4, 6:1
  • Людмила Самсонова Чжу Линь – 2:6, 6:2, 6:1
По теме:
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Третьего титула не будет. Киченок завершила борьбу за WTA Elite Trophy
WTA Elite Trophy Дарья Касаткина Магда Линетт Алена Остапенко Донна Векич Людмила Самсонова Чжу Линь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(103)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Бокс | 27 октября 2023, 11:45 0
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой

Мартин Баколе верит в победу большого парня

БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»
Футбол | 27 октября 2023, 19:54 4
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»
БЛИЗНИЧЕНКО: «Поворознюк решил, что может не платить травмированным»

Полузащитник «Вереса» – о своем пребывании в «Ингульце»

С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
Теннис | 26.10.2023, 20:42
С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 27.10.2023, 01:10
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Футбол | 27.10.2023, 10:23
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SuperMario
Удачи Даше в полуфинале..
Ответить
+3
Forcer Petya
Даша справжня молодчинка і доводить що не важливо де ти народився і яке в тебе громадянство, можна бути навіть росіянкою але при цьому стояти на стороні правди
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
Шахтер отказался от традиционного ритуала Барселоны из-за войны
Шахтер отказался от традиционного ритуала Барселоны из-за войны
25.10.2023, 20:01 1
Футбол
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
25.10.2023, 21:50 8
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 5
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем