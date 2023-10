Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023

На турнире WTA Elite Trophy 2023 определилась первая полуфиналистка.

Дарья Касаткина (WTA 17) выиграла оба матча в группе «Азалия».

В первом поединке Касаткина в трех сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 10) со счетом 7:5, 1:6, 6:1, а во 2-й игре выиграла у Магды Линетт (WTA 23) в двух партиях (6:3, 6:4).

Шансы на выход в плей-офф из группы «Роза» имела и Чжу Линь, которая на старте соревнований оказалась сильнее Вероники Кудерметой (7:6, 6:1), а сегодня, 26 октября, взяла стартовый сет у Людмилы Самсоновой. Однако китаянка не сумела обыграть вторую россиянку на групповой стадии, уступив Людмиле в трех партиях со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

Таким образом еще 3 полуфиналистки станут известны по окончанию четвертого игрового дня завтра, 27 октября. В субботу будут сыграны полуфинальные поединке, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.

WTA Elite Trophy. Групповой этап. 26 октября

🔛🔝 @DKasatkina books her 🎟️ into the semifinals after defeating Linette 6-3, 6-4 and wins the Azalea group.#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/DdYQNx2m82