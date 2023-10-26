Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Дарья Касаткина выиграла оба матча в группе «Азалия»
На турнире WTA Elite Trophy 2023 определилась первая полуфиналистка.
Дарья Касаткина (WTA 17) выиграла оба матча в группе «Азалия».
В первом поединке Касаткина в трех сетах обыграла Барбору Крейчикову (WTA 10) со счетом 7:5, 1:6, 6:1, а во 2-й игре выиграла у Магды Линетт (WTA 23) в двух партиях (6:3, 6:4).
Шансы на выход в плей-офф из группы «Роза» имела и Чжу Линь, которая на старте соревнований оказалась сильнее Вероники Кудерметой (7:6, 6:1), а сегодня, 26 октября, взяла стартовый сет у Людмилы Самсоновой. Однако китаянка не сумела обыграть вторую россиянку на групповой стадии, уступив Людмиле в трех партиях со счетом 2:6, 6:2, 6:1.
Таким образом еще 3 полуфиналистки станут известны по окончанию четвертого игрового дня завтра, 27 октября. В субботу будут сыграны полуфинальные поединке, а в воскресенье определится победительница малого Итогового турнира WTA.
WTA Elite Trophy. Групповой этап. 26 октября
- Дарья Касаткина – Магда Линетт – 6:3, 6:4
- Алена Остапенко – Донна Векич – 4:6, 6:4, 6:1
- Людмила Самсонова – Чжу Линь – 2:6, 6:2, 6:1
🔛🔝 @DKasatkina books her 🎟️ into the semifinals after defeating Linette 6-3, 6-4 and wins the Azalea group.#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/DdYQNx2m82— wta (@WTA) October 26, 2023
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