ВИДЕО. Реакция семьи 17-летнего вундеркинда Барселоны на его дебютный гол

Вчера «Барселона» в десятом туре Ла Лиги обыграла «Атлетик» Бильбао 1:0. Главным героем матча стал 17-летний вундеркинд каталонцев Марк Гию, который вышел на замену на 80-й минуте и забил спустя всего 30 секунд в своем дебютном матче за «Барселону».

За феноменальным дебютом Гию с трибун наблюдала его семья – отец, мать и сестра. В сети появилось видео их реакцию на гол 17-летнего таланта:

🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance…



Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk