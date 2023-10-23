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Испания
23 октября 2023, 14:24 |
543
0

ВИДЕО. Реакция семьи 17-летнего вундеркинда Барселоны на его дебютный гол

Мать Марка Гию не сдержала слез

23 октября 2023, 14:24 |
543
0
ВИДЕО. Реакция семьи 17-летнего вундеркинда Барселоны на его дебютный гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гию

Вчера «Барселона» в десятом туре Ла Лиги обыграла «Атлетик» Бильбао 1:0. Главным героем матча стал 17-летний вундеркинд каталонцев Марк Гию, который вышел на замену на 80-й минуте и забил спустя всего 30 секунд в своем дебютном матче за «Барселону».

За феноменальным дебютом Гию с трибун наблюдала его семья – отец, мать и сестра. В сети появилось видео их реакцию на гол 17-летнего таланта:

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Марк Гию Барселона видео
Источник Фабрицио Романо
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