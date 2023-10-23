Испания23 октября 2023, 14:24 |
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ВИДЕО. Реакция семьи 17-летнего вундеркинда Барселоны на его дебютный гол
Мать Марка Гию не сдержала слез
23 октября 2023, 14:24 |
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Вчера «Барселона» в десятом туре Ла Лиги обыграла «Атлетик» Бильбао 1:0. Главным героем матча стал 17-летний вундеркинд каталонцев Марк Гию, который вышел на замену на 80-й минуте и забил спустя всего 30 секунд в своем дебютном матче за «Барселону».
За феноменальным дебютом Гию с трибун наблюдала его семья – отец, мать и сестра. В сети появилось видео их реакцию на гол 17-летнего таланта:
🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023
Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk
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