Вышел и забил. 17-летний Марк Гию принес победу Барселоне над Атлетиком

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао (1:0).

17-летний форвард каталонцев Марк Гию дебютировал за взрослую команду «Барселоны» и стал героем матча.

Он вышел на замену за полминуты до того, как забил единственный гол в матче на 80-й минуте.

«Барселона» набрала 24 очка и поднялась на 3-е место в Ла Лиге. Лидируют Реал и Жирона (по 25). «Атлетик» Б идет шестым (17 очков).

Ла Лига. 10-й тур, 22 октября

Барселона – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Марк Гию, 80

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен (Араухо, 60), Бальде (Алонсо, 79), Гюндоган, Ромеу (Ямал, 60), Гави, Лопес (Гию, 79), Жоау Феликс, Ферран Торрес.

Атлетик Б: Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 26), Дани Гарсия (Гомес, 77), Руис де Галаррета (Прадос, 67), Сансет, Уильямс (Беренгер, 77), Уильямс, Гурусета (Арес, 67).

Предупреждения: Гави (16), Дани Гарсия (37), Ромеу (41), Арес (73), Гию (83), Де Маркос (89).

Видеообзор матча

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