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22.10.2023 22:00 - : -
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Испания
22 октября 2023, 12:36 | Обновлено 22 октября 2023, 12:50
107
0

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2023, 12:36 | Обновлено 22 октября 2023, 12:50
107
0
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Камп Ноу» пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Атлетиком». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб при Хави, пусть и не с первой попытки, смог добраться до трофеев, выиграв сначала Суперкубок Испании, а потом - и Примеры. Но кулес все равно оставались не лишенными проблем и противоречий, пусть даже в основном за полем, начиная от постоянных финансовых ограничений и до дела Негрейры. Хотя Лапорта ухитрился неплохо укрепить состав, не особенно тратив деньги на новичков, все равно остаются вопросы. Уже в первом поединке новой темпорады была только нулевая ничья с Хетафе. Казалось, что получилось воспользоваться неудачами конкурентов и даже выйти на 1-е место в Ла Лиге. Но за 3 крайних тура больше чем клуб ухитрился дважды закончить зрелищным поединком, на выезде с Мальоркой и Гранадой - оба раза все закончилось с идентичным счетом 2:2.

Атлетик

Команда перед началом прошлого сезона сменил в очередной раз тренера. Точнее, в Бильбао вернулся некогда там успешный Эрнесто Вальверде. Но прошлая темпорада получилась для Муравья достаточно неудачной. Причем подножку поставила, дважды, соседняя Осасуна - она выигрывала и в полуфинале Копы дель Рей, и в гонке за 7-е место в Примере. Сейчас получается стартовать достаточно симпатично. Выиграно 5 из 9 крайних поединков при паре поражений (мадридскому Реалу и Сосьедаду). В том числе удалось разгромить в крайнем поединке и Альмерию. После этого удалось закрепиться на единоличной 5-й позиции. Вполне симпатичный прогресс, пусть даже исторически амбиции могут быть и выше.

Статистика личных встреч

Это тоже Эль Класико, пусть даже не такое статусное, как между Реалом и Барселоной. Причем Атлетик побеждал в начале прошлого календарного года, в кубке - но потом сине-гранатовые выиграли трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Барсу явным фаворитом пары. Но из уважения к форме гостей, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

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Источник Sport.ua
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