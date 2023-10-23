У матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі обіграла Атлетік із Більбао (1:0).

17-річний форвард каталонців Марк Гію дебютував за дорослу команду «Барселони» та став героєм матчу.

Він вийшов на заміну за півхвилини до того, як забив єдиний гол у матчі на 80-й хвилині.

Барселона набрала 24 очки і піднялася на 3-те місце в Ла Лізі. Лідирують Реал і Жирона (по 25). Атлетік Б йде шостим (17 очок).

Ла Ліга. 10-й тур, 22 жовтня

Барселона – Атлетік Більбао – 1:0

Гол: Марк Гію, 80

Відеоогляд матчу