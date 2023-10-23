22.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Испания23 октября 2023, 01:02 | Обновлено 23 октября 2023, 01:30
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Барселона – Атлетик Б – 1:0. 17-летний Марк Гию сделал игру. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 10-го тура испанской Ла Лиги
23 октября 2023, 01:02 | Обновлено 23 октября 2023, 01:30
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У матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі обіграла Атлетік із Більбао (1:0).
17-річний форвард каталонців Марк Гію дебютував за дорослу команду «Барселони» та став героєм матчу.
Він вийшов на заміну за півхвилини до того, як забив єдиний гол у матчі на 80-й хвилині.
Барселона набрала 24 очки і піднялася на 3-те місце в Ла Лізі. Лідирують Реал і Жирона (по 25). Атлетік Б йде шостим (17 очок).
Ла Ліга. 10-й тур, 22 жовтня
Барселона – Атлетік Більбао – 1:0
Гол: Марк Гію, 80
Відеоогляд матчу
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Барселона).
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