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Испания
23 октября 2023, 02:20 | Обновлено 23 октября 2023, 02:27
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0

ХАВИ: «Сказал Марку Гию, что он получит момент и забьет»

«Барселона» явила миру очередного юного таланта

23 октября 2023, 02:20 | Обновлено 23 октября 2023, 02:27
30
0
ХАВИ: «Сказал Марку Гию, что он получит момент и забьет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после матча с «Атлетиком» (1:0).

«Это был трудный соперник, победа досталась с большими усилиями. Они сильно прессинговали. «Атлетик» проявил смелость, у них были свои моменты. Но «Барселона» имела три или четыре очень явных голевых ситуации. В конце концов, парень из академии сказал свое слово. Мы проделали выдающуюся работу на физическом уровне.

Я думал о выходе Марка Гию, потому что у него есть умение забивать, есть искра, и он мне нравится. У «Барселоны» много талантов в академии. Нам просто нужно дать им уверенность, так было и со мной, когда я начинал. Когда мы видим, что юный талант готов, то выпускаем его на поле. Я сказал Марку, что у него будет шанс и он забьет. Марк Гию – хороший парень, он работает, и я вижу, что он подготовлен», – приводит слова Хави Marca.

Напомним, что 17-летний Марк Гию забил победный гол за «Барселону» на первой же минуте после выхода на поле. Это был его дебют в профессиональном футболе.

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Источник Marca
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