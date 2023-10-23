ХАВИ: «Сказал Марку Гию, что он получит момент и забьет»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после матча с «Атлетиком» (1:0).

«Это был трудный соперник, победа досталась с большими усилиями. Они сильно прессинговали. «Атлетик» проявил смелость, у них были свои моменты. Но «Барселона» имела три или четыре очень явных голевых ситуации. В конце концов, парень из академии сказал свое слово. Мы проделали выдающуюся работу на физическом уровне.

Я думал о выходе Марка Гию, потому что у него есть умение забивать, есть искра, и он мне нравится. У «Барселоны» много талантов в академии. Нам просто нужно дать им уверенность, так было и со мной, когда я начинал. Когда мы видим, что юный талант готов, то выпускаем его на поле. Я сказал Марку, что у него будет шанс и он забьет. Марк Гию – хороший парень, он работает, и я вижу, что он подготовлен», – приводит слова Хави Marca.

Напомним, что 17-летний Марк Гию забил победный гол за «Барселону» на первой же минуте после выхода на поле. Это был его дебют в профессиональном футболе.