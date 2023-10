Бешикташ не вел переговоры с Тудором

Турецкий «Бешикташ» не рассматривал Игора Тудора в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на связи, никакой конкретики между «Бешикташем» и 45-летним хорватом не было. Тудор ездил в Турцию по другим причинам.

Напомним, что последним местом работы Игора Тудора был французский «Марсель», из которого он ушел 1 июня, проработав один сезон. Единственный тренерский трофей в карьере Тудора – кубок Хорватии с родным сплитским «Хайдуком» в сезоне 2012/13.

