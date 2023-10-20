Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Турция
20 октября 2023, 17:37 |
1427
3

Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул

Игор Тудор в ближайшие выходные посетит матч «Галатасарая» против «Бешикташа»

20 октября 2023, 17:37 |
1427
3
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

45-летний хорватский специалист Игор Тудор, который в минувшем сезоне тренировал французский «Марсель», в ближайшее время может получить работу в Турции.

По информации тамошних СМИ, Тудор прибыл в Стамбул, где завтра планирует посетить матч 9-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Бешикташем».

Учитывая то обстоятельство, что «черные орлы» вот уже две недели пребывают без главного тренера, визит Тудора в Стамбул связывают именно с вероятным назначением на вакантный пост, однако в самом «Бешикташе» такую вероятность пока категорически опровергают.

Ранее Тудор уже имел опыт работы в Турции. В сезоне-2016/17 он работал с «Карабюкспором», после чего заслужил приглашение от «Галатасарая», где не провел на посту и года.

Напомним, что Тудора в связи с увольнением Патрика ван Леувена связывали с возможным назначением на пост главного тренера «Шахтера».

По теме:
Экс-шеф академии Шахтера – о выезде из Донецка: «Сначала заехали в россию»
Дарио СРНА: «90% игр в чемпионате Украины зависят от Шахтера»
Артем БОНДАРЕНКО: «Дарио Срна требует играть в шахтерский футбол»
Игор Тудор Бешикташ Шахтер Донецк новый тренер Шахтера назначение тренера Галатасарай чемпионат Турции по футболу
Источник ntv.com.tr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Футбол | 20 октября 2023, 15:35 1
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч

Тренер разрывается между двумя игроками

Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Бокс | 20 октября 2023, 08:55 4
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика

Энтони уверен, что он уже устранил этот недостаток

Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Футбол | 20.10.2023, 11:00
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Футбол | 20.10.2023, 08:20
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»
Футбол | 20.10.2023, 11:35
Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»
Дарио СРНА: «Я мог стать тренером Шахтера еще раньше»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига конференций без динамо
Да ещё Срна себя покажет с лучшей стороны и команда при нём  ,ну если нет уже зимой найдут  кого надо 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
ротаня берите
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
19.10.2023, 09:49 18
Футбол
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
18.10.2023, 22:08
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем