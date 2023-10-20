Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул

45-летний хорватский специалист Игор Тудор, который в минувшем сезоне тренировал французский «Марсель», в ближайшее время может получить работу в Турции.

По информации тамошних СМИ, Тудор прибыл в Стамбул, где завтра планирует посетить матч 9-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Бешикташем».

EX OM : Igor Tudor 🇭🇷 séjourne dans un hôtel à Beşiktaş. Il est venu avec son représentant pour négocier. 🇹🇷#TeamOM



(Yağız Sabuncuoğlu) pic.twitter.com/gHLA0vGncB — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 20, 2023

Учитывая то обстоятельство, что «черные орлы» вот уже две недели пребывают без главного тренера, визит Тудора в Стамбул связывают именно с вероятным назначением на вакантный пост, однако в самом «Бешикташе» такую вероятность пока категорически опровергают.

Ранее Тудор уже имел опыт работы в Турции. В сезоне-2016/17 он работал с «Карабюкспором», после чего заслужил приглашение от «Галатасарая», где не провел на посту и года.

Напомним, что Тудора в связи с увольнением Патрика ван Леувена связывали с возможным назначением на пост главного тренера «Шахтера».