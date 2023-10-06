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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера Бешикташа
Турция
06 октября 2023, 13:01 |
436
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера Бешикташа

Руководство стамбульского клуба приняло решение расстаться со специалистом

06 октября 2023, 13:01 |
436
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гюнеш ушел в отставку с поста главного тренера Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

71-летний специалист Шенол Гюнеш подал в отставку с поста главного тренера «Бешикташа» после того, как накануне «черные орлы» во втором туре групповой стадии Лиги конференций на своем поле неожиданно уступили швейцарскому «Лугано» (2:3).

У Гюнеша состоялась встреча с президентом «Бешикташа», на которой наставник заявил, что команде необходима «новая кровь».

Руководство «Бешикташа» приняло отставку Гюнеша и уже подыскивает его преемника.

Гюнеш возглавлял «Бешикташ» с октября минувшего года. До этого он также был главным тренером «черных орлов» в период с лета 2015 по май 2019 годов.

«Бешикташ» неудачно стартовал в новом сезоне турецкой Суперлиги, набрав в 7 турах 13 очков (4 победы, 1 ничья и 2 поражения), и отставая на 8 пунктов от лидирующего «Фенербахче».

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Шенол Гюнеш Бешикташ отставка Лугано чемпионат Турции по футболу
Источник ФК Бешикташ
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