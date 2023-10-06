Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов
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5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе D между клубами «Бешикташ» (Турция) и «Лугано» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Счет в матче на 38-й минуте открыл Венсан Абубакар. На старте второго тайма он оформил дубль.
Однако уже на 61-й хозяева остались в меньшинстве после удаления Валентина Розье и швейцарская команда совершила феерический камбек, забив три мяча в промежутке с 81-й по 89-й минуты.
Лига конференций. 5 октября
Группа D. 2-й тур
Бешикташ – Лугано – 2:3
Голы: Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 89 (автогол)
Удаление: Розье, 61
Видеообзор матча:
События матча
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