5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе D между клубами «Бешикташ» (Турция) и «Лугано» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче на 38-й минуте открыл Венсан Абубакар. На старте второго тайма он оформил дубль.

Однако уже на 61-й хозяева остались в меньшинстве после удаления Валентина Розье и швейцарская команда совершила феерический камбек, забив три мяча в промежутке с 81-й по 89-й минуты.

Лига конференций. 5 октября

Группа D. 2-й тур

Бешикташ – Лугано – 2:3

Голы: Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 89 (автогол)

Удаление: Розье, 61