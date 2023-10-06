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Лига конференций
Бешикташ
05.10.2023 19:45 – FT 2 : 3
Лугано
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Лига конференций
06 октября 2023, 04:36 |
82
0

Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций в группе D

06 октября 2023, 04:36 |
82
0
Бешикташ – Лугано – 2:3. Дубль Абубакара, феерический камбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе D между клубами «Бешикташ» (Турция) и «Лугано» (Швейцария). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче на 38-й минуте открыл Венсан Абубакар. На старте второго тайма он оформил дубль.

Однако уже на 61-й хозяева остались в меньшинстве после удаления Валентина Розье и швейцарская команда совершила феерический камбек, забив три мяча в промежутке с 81-й по 89-й минуты.

Лига конференций. 5 октября

Группа D. 2-й тур

Бешикташ – Лугано – 2:3

Голы: Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 89 (автогол)

Удаление: Розье, 61

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Эрик Бейи (Бешикташ).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Шкельким Влади (Лугано).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Игнасио Алиседа (Лугано).
61’
Валентин Розье (Бешикташ) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Бешикташ).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Бешикташ).
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Источник Sport.ua
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