Лига конференций. Гент обыграл Маккаби Т-А, осечка Динамо З с Михайличенко

В четверг, 5 октября, в групповом турнире Лиге конференций УЕФА проходят матчи 2-го тура.

В группе В, где играет луганская «Заря», бельгийский «Гент» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Маккаби» из Тель-Авива.

«Гент» и «Заря», которая, напомним, обыграла в туре на выезде «Брейдаблик» (1:0), являются лидерами квартета, имея в активе по 4 очка. Три пункта и вторая позиция в «Маккаби» Тель-Авив. Замыкает таблицу «Класквик», у которого 0 пунктов.

В группе С «Динамо» из Загреба, цвета которого защищает украинец Богдан Михайличенко, на віезде проиграл команда «Баллкани» – 0:2. Украинец отыграл в старте до 79-й минуты.

В турнирной таблице квартета лидирует чешская «Виктория Пльзень»,у которой 6 очков. За ней идут «Баллкани» и «Динамо» Загреб, имея по 3 пункта. Четвертая позиция у «Астаны» (0 баллов)

Лига конференций. 2-й тур

Группа А

Клаксвик – Лилль – 0:0

Олимпия Любляна – Слован Братислава – 1:0

Гол: Чаврич, 55 пенальти

На 28-й минуте Вайсс (Слован Братислава) не реализовал пенальти.

Группа В

Брейдаблик – Заря – 0:

Гол: Горбач, 35.

Гент – Маккаби Тель-Авив – 2:0

Голы: Тиссудали, 39, 90+2 пенальти.

Группа С

Баллкани – Динамо Загреб – 2:0

Голы: Крюэзиу, 44, Хамиди, 83.

Группа D

Бешикташ – Лугано – 2:3

Голы: Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 90 автогол/

Удален Розье, 61 (Бешикташ).

Буде-Глимт – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 20.