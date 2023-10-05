Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик

Луганская «Заря» провела матч второго тура группового этапа Лиги конференций против «Брейдаблика» из Исландии. Встреча завершилась победой «черно-белых» со счетом 1:0.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Группа В. 2-й тур.

«Брейдаблик» – «Заря» – 0:1

Горбач (35)

Мишнев (66), Снурницын (66), Вантух (89), Жордан (92)

«Брейдаблик»: А. Эйнарссон, Лудвикссон, Маргейрссон, Муминович, Гюннлейгссон, Эйольфссон, Сигурдарсон (Сигурьонссон, 77), В. Эйнарссон, К. Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Яцык, Жордан, Нагнойный, Мишнев (Мичин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро

Арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

БРЕЙДАБЛИК – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА