Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Луганчане одержали минимальную победу
Луганская «Заря» провела матч второго тура группового этапа Лиги конференций против «Брейдаблика» из Исландии. Встреча завершилась победой «черно-белых» со счетом 1:0.
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций. Группа В. 2-й тур.
«Брейдаблик» – «Заря» – 0:1
Горбач (35)
Мишнев (66), Снурницын (66), Вантух (89), Жордан (92)
«Брейдаблик»: А. Эйнарссон, Лудвикссон, Маргейрссон, Муминович, Гюннлейгссон, Эйольфссон, Сигурдарсон (Сигурьонссон, 77), В. Эйнарссон, К. Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон
«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Яцык, Жордан, Нагнойный, Мишнев (Мичин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро
Арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)
Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)
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