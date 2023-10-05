Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Лига конференций
Брейдаблик
05.10.2023 19:45 – FT 0 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
05 октября 2023, 21:39 | Обновлено 05 октября 2023, 21:55
1545
37

Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик

Луганчане одержали минимальную победу

05 октября 2023, 21:39 | Обновлено 05 октября 2023, 21:55
1545
37
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
ФК Заря

Луганская «Заря» провела матч второго тура группового этапа Лиги конференций против «Брейдаблика» из Исландии. Встреча завершилась победой «черно-белых» со счетом 1:0.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Группа В. 2-й тур.

«Брейдаблик» – «Заря» – 0:1

Горбач (35)

Мишнев (66), Снурницын (66), Вантух (89), Жордан (92)

«Брейдаблик»: А. Эйнарссон, Лудвикссон, Маргейрссон, Муминович, Гюннлейгссон, Эйольфссон, Сигурдарсон (Сигурьонссон, 77), В. Эйнарссон, К. Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Яцык, Жордан, Нагнойный, Мишнев (Мичин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро

Арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

БРЕЙДАБЛИК – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор
Лига конференций. Гент обыграл Маккаби Т-А, осечка Динамо З с Михайличенко
ВИДЕО. Заря открыла счет в Исландии. Горбач забил головой после углового
Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Брейдаблик - Заря отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бокс | 05 октября 2023, 10:17 0
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком

Рэй Манчини уверен, что Тайсон опасается украинца

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05 октября 2023, 00:35 0
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство

Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»

Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Футбол | 05.10.2023, 05:39
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Футбол | 05.10.2023, 17:13
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Футбол | 05.10.2023, 13:45
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Комментарии 38
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sunrise
В первом тайме, по сонному футболу, Заря выглядела сильнее. Но когда исландцы проснулись после перерыва - стало тяжко. И будет тяжко если контры так пороть. Решения, техника, движения - всё было с кучей брака. Может конечно газон по дождю был совсем плох, но что-то мне кажется дело в игроках, а не в поле.Спасибо Турбаевскому, спасибо команде за победу! Ожидания от матча были тяжёлые и любой победе рад, но нервы потрепали.
Ответить
+6
Болела
Перемога імені Турбаєвського.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
заря молодцы, нам теперь безумно тяжело даются очки в еврорейтинг и они на вес золота, будем надеяться что не последние, да еще и на выезде.
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
roman75zpr
В этом сезоне Зоре откровенно не везёт в УПЛ, зато в еврокубках очень даже... и это радует
Ответить
+3
roman75zpr
Фух, отлично! Отдельное спасибо вратарю Зори, перекладине и мазилам соперников  
Ответить
+3
R1d3r
14 команда УПЛ идет на 2 месте в группе ЛК, а говорят что у нас чемпионат слабый 
Ответить
+2
bonv
Мужики! Респект за перемогу!
Ответить
+2
Alex T
Шахтари, вам лечится надобно, разводите темы о ДК в теме о Заре, комплексы конечно неискоренимы ваши 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Дякуємо за перемогу! Але фізика - дуже слабенько. Другий тайм -зовсім мертві були. Дивують тренери - ви ж бачите, що гравці перевтомленні - де заміни? Добре, що є Турбаєвський та Джордан.
Ответить
+2
R1d3r
С Маккаби будет скорей всего решатся судьба 2 места и у Зари есть весьма неплохие шансы на это! Маккаби намаялись с исландцами, могут им в ответке влететь.
Ответить
+2
ash
Той момент, коли гра забудеться, а результат залишиться.
Ответить
+2
R1d3r
Несмотря на то, что у нас всего 2 команды - обе могут теоретически (ну Шахтер сто пудов) выйти в плей-офф! Так что топ-15 мы еще не говорим прощай!
Ответить
+1
New Zealander
Наверное ещё такого не было чтобы одна еврокубковая неделя принесла столько матчей где команды отыгрались и выиграли со счета 2:0. Уніон Берлін - Брага 2:3, Антверпен - Шахтёр 2:3, Бешикташ - Лугано 2:3. Может ещё где-то что-то но это то о чем мне известно наверняка. 
Ответить
+1
VitosKH
Хорош мужики!
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
Иди сюда 3 очка в копилочку ,а могло ещё  и динамо пару  очей тоже в группе ЛК принести,говорили боты динамо бешик супер клуб уровня финала лч ,а его дома Лугано чпокнуло
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
suforza1921
Оборона у ісландців прохідний двір. Повільні, неоковирні захисники і опорники. Але, на жаль, і наша лінія атаки під стать. Стільки перспективних контр запороли в другому таймі, що не злічити. Один Гереро чого вартий. Справжній "герой" матчу в лапках. Ну і Антюха, попри результативний пас, сьогодні було не впізнати. Могли забивати два-три м'ячі і не доводити до валідольної кінцівки. А так, ще потрібно подякувати Трубаєвському за цю перемогу.
Одним словом, гра забувається, результат лишається.
Ответить
0
Olgierd
При всём уважении, но играли отвратительно и в первую очередь это по вине тренерской установки на игру – автобусная тактика аля Фоменко. Этих исландцев можно было громить в три-четыре мяча, но Заря помучалась с ними всю игру, а в конце ещё могла пропустить. Зачем было менять Бартуловича, который победил Славию во второй игре на Кривенцова, который кроме как в автобус ни во что играть больше не умеет, непонятно.
Ответить
0
AutumnBridge
Вот и Кривенцов подзаработал  для Геллера.   Выжал из Лейгардальсведлюра аж 500 000 евро!    А 2,94 уже  есть за попадание в группу ЛК.    Матч с Шахтёром перенесли про просьбе Реброва.    И это хорошо, потому что Шахтёр  на материке , а Заря ещё на острове.)
Ответить
0
FunnyCat_____
C победой! но так расточительно нельзя играть, Герейро может отдохнуть пару игр 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Шахтар очки приносить, Зоря добавляє! А дінама тільки забирає    Пора розформувати це  ФК ОПЗЖ 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 10
Футбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
03.10.2023, 19:50
Теннис
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
04.10.2023, 11:27 3
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 198
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем