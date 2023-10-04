Во втором туре Лиги конференций луганскую «Зарю» ждет далека поездка в Исландию на матч с местным «Брейдабликом», который состоится в четверг, 5 октября. Начало поединка – в 19:45 по киевскому времени. Полет в Исландию и в обычных, мирных реалиях логистически непростая затея, а в нынешней ситуации – так тем более.

Брейдаблик

В прошлом сезоне «Брейдаблик» лишь во второй раз в своей истории стал чемпионом Исландии. Выступление в такой, прямо скажем, скромной по европейским меркам лиге, дает возможность попробовать свои силы в еврокубках даже очень маленьким клубам. Для «Брейдаблика» нынешний сезон стал уже девятым в истории в европейских турнирах, но лишь сейчас этому клубу впервые в истории удалось пробиться в групповой этап, пусть третьего по рангу клубного турнира УЕФА.

Путь «Брейдаблика» в групповой этап Лиги конференций были очень долгим, и начался он еще с предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов в конце июня. Там команда Оскара Торвадссона справилась с другими карликами европейского футбола, разгромив мальтийскую «Тре Пенне» и черногорскую «Будучност» 7:1 и 5:0 соответственно, затем справившись с ирландским «Шэмрок Роверс» (3:1 по сумме двух матчей) в первом раунде.

Уже во втором раунде квалификации путь «Брейдаблика» в Лиге чемпионов закончился прогнозированным поражением 3:8 по сумме двух матчей от «Копенгагена», который во вторник создал немало проблем самой «Баварии». После вылета из Лиги чемпионов «Брейдаблик» опустился в Лигу Европы, где в третьем раунде квалификации проиграл боснийскому «Зриньски Мостару» (3:6 по сумме двух матчей). И, наконец, в плей-офф квалификации Лиги конференций дважды по 1:0 была обыграна македонская «Струга».

Естественно, в группе В «Брейдаблик» считается аутсайдером, тем более, что и в национальном чемпионате у команды Торвадссона дела идут не очень – поражения в двух последних матчах и лишь четвертое место в турнирной таблице. С поражения исландцы стартовали и на групповом этапе Лиги конференций – 2:3 на выезде от «Маккаби» Тель-Авив.

Заря

У луганской «Зари» на старте нынешнего сезона также было немало приключений – команда уже пережила смену главного тренера. Ненад Лалатович провалил старт сезона и покинул Украину, его место в начале сентября занял Валерий Кривенцов. В плане игрового рисунка определенный прогресс наметился, а вот с результатами по-прежнему беда: лишь одно очко в трех матчах УПЛ.

А вот в Лиге конференций «Заря» стартовала – неожиданно для многих – достойно: с формально домашней ничьей 1:1 с фаворитом группы, бельгийским «Генком». И в нынешнем сезоне «Заря» внезапно может превратиться в главного поставщика очков для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА.

Поединок 9-го тура УПЛ против «Черноморца» «Заря» переносить не стала – матч состоялся в субботу, 30 сентября, и завершился вничью 0:0. А вот следующий матч, против донецкого «Шахтера», перенесен на неопределенный срок, скорее всего – на весну. Тут и долгий путь «Зари» в Исландию и обратно, и матчи сборной на носу, куда отправятся немало игроков «Шахтера». К слову, говорят, что перенос этого матча – просьба именно наставника сборной Сергея Реброва.

Прогноз на противостояние

Нечасто в современных реалиях «Заря» подходит к выездному матчу группового этапа еврокубка в статусе фаворита, но сейчас – именно тот случай. Да и пора уже Валерию Кривенцову одержать свою первую победу на посту главного тренера «Зари». Коэффициент на победу луганчан – 2,31, именно на этот исход мы и поставим.

Ориентировочные составы:

«Брейдаблик»: Эйнарссон, Йеоман, Маргрейссон, Муминович, Гуннлаугссон, Сигурдарссон, Эййольфссон, Лудвигссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Снурницин, Джордан, Яцык, Кирюханцев, Антюх, Мишнев, Нагнойный, Венделл, Герреро

5 октября, четверг