КРИВЕНЦОВ: «Победа и три очка – это важно, но игрой я не очень доволен»
Главный тренер «Зари» дал пресс-конференцию после победы над Брейдабликом»
Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов дал пресс-конференцию после игры против исландского «Брейдаблика» (1:0) в Лиге конференций:
– Сначала хочу поблагодарить наших Воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене.
Матч оказался тяжелым, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе, сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, еще нужно много поработать.
Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо исправить все свои ошибки. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен.
– На последних минутах «Брейдаблик» начал давить, чтобы попытаться отыграться. Мы же прижались к своим воротам. Может быть, это психология, и ребята хотели сохранить положительный результат?
– Скорее всего, но мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам. Как игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроем футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но стараться можно, а нужно показывать качество.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о будущем наставника «Ромы»
Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы