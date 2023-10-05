В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде обыграла исландский «Брейдаблик» (1:0).

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика

⚽️ Единственный гол забил Игорь Горбач ударом головой после подачи с углового на 35-й минуте.

Лига конференций. 2-й тур, 5 октября

Брейдаблик (Исландия) – Заря (Украина) – 0:1

Гол: Игорь Горбач, 35.

Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор

ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин