Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде обыграла исландский «Брейдаблик» (1:0).
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.
❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика
⚽️ Единственный гол забил Игорь Горбач ударом головой после подачи с углового на 35-й минуте.
Лига конференций. 2-й тур, 5 октября
Брейдаблик (Исландия) – Заря (Украина) – 0:1
Гол: Игорь Горбач, 35.
Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор
ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин
События матча
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