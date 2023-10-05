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  4. Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор
Лига конференций
Брейдаблик
05.10.2023 19:45 – FT 0 : 1
Заря
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Лига конференций
05 октября 2023, 21:43 | Обновлено 05 октября 2023, 22:23
3519
0

Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

05 октября 2023, 21:43 | Обновлено 05 октября 2023, 22:23
3519
0
Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор
ФК Заря

В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде обыграла исландский «Брейдаблик» (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика

⚽️ Единственный гол забил Игорь Горбач ударом головой после подачи с углового на 35-й минуте.

Лига конференций. 2-й тур, 5 октября

Брейдаблик (Исландия) – Заря (Украина) – 0:1

Гол: Игорь Горбач, 35.

Брейдаблик – Заря – 0:1. Точный удар Горбача головой. Видео гола и обзор

ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Брейдаблик - Заря видео голов и обзор Игорь Горбач
Источник Sport.ua
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