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Лига конференций
Брейдаблик
05.10.2023 19:45 - : -
Заря
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Лига конференций
05 октября 2023, 00:33 | Обновлено 05 октября 2023, 00:34
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0

Брейдаблик – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа Лиги конференций

05 октября 2023, 00:33 | Обновлено 05 октября 2023, 00:34
80
0
Брейдаблик – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК «Заря»

Луганская «Заря» в четверг, 5 октября, проведет матч второго тура группового этапа Лиги конференций. Соперник – «Брейдаблик» из Исландии. Поединок состоится в этой далекой стране. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне «Брейдаблик» лишь во второй раз в своей истории стал чемпионом Исландии. Свой путь в Лиге чемпионов исландская команда завершила во втором раунде квалификации, уступив датскому «Копенгагену» (3:8 по сумму двух матчей). В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Брейдаблик» проиграл боснийскому «Зриньски Мостару» (3:6 по сумме двух матчей). В плей-офф квалификации Лиги конференций исландцы дважды обыграли македонскую «Струга» с одинаковым счетом 1:0. В групповом этапе «Брейдаблик» стартовал с поражения 2:3 на выезде от «Маккаби» Тель-Авив.

«Заря» в Лиге конференций стартовала с ничьей 1:1 против бельгийского «Гента». Это было довольно неожиданно, учитывая выступление луганского клуба в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. «Заря» начала чемпионат неуверенно, пропала яркая игра, которая была характерна для нее в прошлом сезоне. Команда уже пережила смену главного тренера. Ненад Лалатович провалил старт сезона и покинул Украину, его место в начале сентября занял Валерий Кривенцов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Брейдаблик» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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