Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Донецкий клуб оценивает перспективы возможного сотрудничества
Как стало известно Sport.ua, руководство «Шахтера» после серии неудач на старте сезона задумывается над сменой главного тренера. Неудовлетворительные результаты заставляют менеджеров команды прицениваться к потенциальным кандидатам на замену Патрику ван Леувену.
По нашей информации, «горняки» вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором, последним клубом которого был «Марсель». Хорватский наставник хорошо знает директора по футболу «Шахтера» Дарио Срну. Они оба являются воспитанниками «Хайдука» и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.
Тудор остался без работы летом 2023 года, когда покинул французский «Марсель» из-за проблем с руководством клуба. Пытался трудоустроиться в Италии, но так и не получил хорошее предложение.
Согласно информации из нашего источника, пока никакой конкретики между тренером и клубом нет. Стороны оценили перспективы возможного сотрудничества.
Что касается Патрика ван Леувена, то он получил от руководства шанс исправить ситуацию в ближайших матчах. Многое будет зависеть от того, как «Шахтер» сыграет сегодня в поединке второго тура Лиги чемпионов с «Антверпеном».
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прийде серед сезону новий тренер, почне "кроїти" по своєму - ризик впасти вниз.
чи потрібна зараз зміна тренера, якщо навіть і програють бельгійському клубу?