Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену

Как стало известно Sport.ua, руководство «Шахтера» после серии неудач на старте сезона задумывается над сменой главного тренера. Неудовлетворительные результаты заставляют менеджеров команды прицениваться к потенциальным кандидатам на замену Патрику ван Леувену.

По нашей информации, «горняки» вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором, последним клубом которого был «Марсель». Хорватский наставник хорошо знает директора по футболу «Шахтера» Дарио Срну. Они оба являются воспитанниками «Хайдука» и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.

Тудор остался без работы летом 2023 года, когда покинул французский «Марсель» из-за проблем с руководством клуба. Пытался трудоустроиться в Италии, но так и не получил хорошее предложение.

Согласно информации из нашего источника, пока никакой конкретики между тренером и клубом нет. Стороны оценили перспективы возможного сотрудничества.

Что касается Патрика ван Леувена, то он получил от руководства шанс исправить ситуацию в ближайших матчах. Многое будет зависеть от того, как «Шахтер» сыграет сегодня в поединке второго тура Лиги чемпионов с «Антверпеном».