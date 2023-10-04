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Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 13:02 |
1973
5

Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену

Донецкий клуб оценивает перспективы возможного сотрудничества

04 октября 2023, 13:02 |
1973
5
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
ФК Марсель. Игор Тудор

Как стало известно Sport.ua, руководство «Шахтера» после серии неудач на старте сезона задумывается над сменой главного тренера. Неудовлетворительные результаты заставляют менеджеров команды прицениваться к потенциальным кандидатам на замену Патрику ван Леувену.

По нашей информации, «горняки» вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором, последним клубом которого был «Марсель». Хорватский наставник хорошо знает директора по футболу «Шахтера» Дарио Срну. Они оба являются воспитанниками «Хайдука» и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.

Тудор остался без работы летом 2023 года, когда покинул французский «Марсель» из-за проблем с руководством клуба. Пытался трудоустроиться в Италии, но так и не получил хорошее предложение.

Согласно информации из нашего источника, пока никакой конкретики между тренером и клубом нет. Стороны оценили перспективы возможного сотрудничества.

Что касается Патрика ван Леувена, то он получил от руководства шанс исправить ситуацию в ближайших матчах. Многое будет зависеть от того, как «Шахтер» сыграет сегодня в поединке второго тура Лиги чемпионов с «Антверпеном».

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Шахтер Донецк Игор Тудор Патрик ван Леувен
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Йовічевіч із посереднім складом виграв чемпіонство, дійшов до 1/8 ЛЄ, розкрив Криськіва, Судакова, Бондаренка, Келсі (та й Сікан непоганий сезон провів). Ідею заміни тренера можна було якось зрозуміти (типу якість гри не задовольняла), якби запросили когось із іменем. Але Ван Леувен? Дивне рішення.
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+2
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Burevestnik
зараз гравці клубу "пригальмували" з Патріком. 
прийде серед сезону новий тренер, почне "кроїти" по своєму - ризик впасти вниз. 
чи потрібна зараз зміна тренера, якщо навіть і програють бельгійському клубу?  
 
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0
VBOLYUVALNIK
Непогана заміна, має досвід серії а і Ліги 1, але чи захоче їхати в Україну
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