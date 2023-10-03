Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую

Перед началом минувшего сезона в украинской Премьер-лиге один из ее грандов «Шахтер» вынужденно прошел через процедуру существенных изменений. Война, которую принесла на нашу землю кровожадная россия, вынудила покинуть донецкий клуб не только практически всех легионеров, но и главного тренера Роберто Де Дзерби, который сейчас вдохновляет многих экспертов и болельщиков в английской Премьер-лиге, имея очевидные успехи с «Брайтоном».

На смену Де Дзерби пришел хорват Игор Йовичевич, которому пришлось выстраивать свой «Шахтер» практически с нуля. Команда изменилась до неузнаваемости, как в плане состава, так и с точки зрения демонстрируемого футбола. Последнее обстоятельство привело к тому, что в прессе неоднократно можно было встретить недовольство стилем выступлений «горняков», которое достигло своего апогея после унизительного выездного поражения в плей-офф Лиги Европы от «Фейенорда» со счетом 1:7.

Однако с Йовичевичем во главе «Шахтер» все-таки сумел достичь своей главной цели на столь непростой сезон – выиграть очередной титул чемпиона Украины. Впрочем, для руководства «горняков» этого, очевидно, оказалось недостаточно, и летом с хорватом попрощались, назначив на его место нидерландца Патрика ван Леувена – бывшего директора академии «Шахтера», отработавшего сезон-2022/23 в Украине вместе с «Зарей» и заслужившего немало похвалы от экспертов и болельщиков.

Поговаривали, что топ-менеджменту «Шахтера» и собственнику клуба Ринату Ахметову не нравился футбол, который демонстрировала команда при Йовичевиче. По сути, ничего «вкусного», как любит характеризовать подобную игровую стилистику президент «горняков», дончане при хорватском главном тренере действительно не демонстрировали. Зачастую речь шла о весьма скучном зрелище, когда команда убаюкивала многочисленными передачами в центре поля или на границе первой и второй третей то ли соперника, то ли саму себя… С другой стороны, результата Йовичевич добился: вывел «Шахтер» сперва в евровесну (а это уже большое достижение для наших команд в еврокубках, о чем ярко свидетельствует нынешний сезон!), а затем и добыл для «горняков» национальное «золото».

С приходом ван Леувена ожидалось, что «Шахтер» кардинально изменит свой игровой стиль. Для этого нидерландскому специалисту пришлось фактически сперва разрушить все то, что выстраивал его предшественник – даже при капитальном ремонте условной квартиры речь сперва заходит о полном демонтаже всего ненужного, и только после этого начинается процесс возведения новых конструкций, – и лишь затем приступать к попыткам воссоздать нечто свое, что и оказалось востребованным топ-менеджментом «Шахтера».

Но получилось у ван Леувена как-то не очень. Сломать ненужное он-то сломал, однако выстроить желаемое у нидерландца до сих пор все никак не получается. И если поражения от АЕКа (0:5), «Аякса» (0:3) и «Тоттенхэма» (1:5) можно было списать на товарищеский статус этих поединков и этап предсезонной подготовки, который проходила в тот момент команда, то вот старт национального чемпионата, а затем и первый матч в Лиге чемпионов доказали – кризис в «Шахтере» действительно присутствует, и скрывать его у ван Леувена, а также лояльных к нему и клубу лиц получается все сложнее и сложнее.

ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Чтобы не быть голословными, давайте оперировать фактами: команда Игора Йовичевича, который фактически собирал «Шахтер» минувшим летом едва ли не «на коленке», в стартовых девяти турах украинской Премьер-лиги сезона-2022/23 потеряла лишь 2 очка, сыграв вничью против «Металлиста 1925» (0:0), однако обыграв главного, как тогда считалось, оппонента в борьбе за титул «Динамо» со счетом 3:1. Подопечные же ван Леувена в первых девяти турах УПЛ-2023/24 умудрились уже растерять 9 очков, сыграв вничью против «Вереса» (1:1), «Кривбасса» (3:3), «Руха» (1:1), а в крайнем поединке и вовсе проиграв «Ворскле» (1:2). Про дисциплинарную ситуацию в команде говорить уж совсем надоело – ранее это мы уже делали в рамках отдельного материала, но с тех пор положение вещей лишь усугубилось, и сейчас в пассиве «горняков» уже 5 красных карточек, что близко к показателю какого-то записного аутсайдера, футболисты которого нигде не поспевают за соперниками, и вынуждены фолить грубо и часто, но уж никак не действующего чемпиона страны.

Сам ван Леувен пока что не демонстрирует признаков хорошей управляемости коллективом. При неудачно складывающихся матчах нидерландский специалист ни при помощи замен, ни сменой тактического рисунка игры, ни подсказками не может переломить ход поединков. К слову, многие уже оценили нордическую манеру поведения ван Леувена на скамейке запасных «Шахтера», что резко контрастирует с крайне эмоциональными «на бровке» двумя предшественниками нидерландца Роберто Де Дзерби и Игорем Йовичевичем.

О проблемах с психологией после поражения от «Ворсклы» заговорил и сам ван Леувен. Но также Патрик подчеркнул, что его команде, дескать, не хватает мастерства при реализации моментов, хотя с этим утверждением нидерландца можно и стоит поспорить, для чего мы вновь-таки обратимся к цифрам.

В частности, в нынешнем сезоне УПЛ в пересчете на 90 минут игрового времени показатель ожидаемых голов у «Шахтера» составляет 1,5. Реально же «горняки» забивают в среднем по 1,9 мяча в ворота соперников за матч. И это говорит вовсе не в пользу версии о проблемной реализации, а скорее – о том, что у команды ван Леувена гораздо больше вопросов возникает непосредственно с креативом, с созданием опасных моментов, ведь раньше xG у дончан был в полтора раза выше.

Очевидно, что при ван Леувене «Шахтер» стал делать ставку на более вертикальный футбол. По этой причине у «горняков» очень существенно снизились среднематчевые показатели владения мячом, выполненных передач, упал темп игры, зато увеличилась доля длинных пасов. Парадоксально, но «Заря» с ван Леувеном во главе была одной из лучших в УПЛ и в прессинге, но сейчас, после смены стилистики, индекс PPDA у «горняков», по сравнению с аналогичным показателем для команды Йовичевича, стал даже хуже.

Никаких улучшений не заметно и в плане столь важных для результата игровых показателей как удары по воротам, пасы в финальную треть, опасные пасы. Все эти цифры, наоборот, даже снизились. А вот выросла та, которая отвечает за среднюю дистанцию ударов – с 18,4 до 19,7 метров. Иными словами, «Шахтер» при ван Леувене стал не только реже бить по воротам соперников, но еще и делает это с куда более дальних дистанций. Надо ли удивляться, почему в этой связи «просел» показатель как ожидаемых, так и реальных голов?

Да и вообще топ-менеджмент «Шахтера», кажется, перехитрил сам себя. В попытках что-то изменить к лучшему и сделать игру команды более динамичной, боссы «горняков», очевидно, упустили то обстоятельство, что построить успешный вертикальный футбол в «Заре» и «Шахтере» – это две большие разницы. Как бы там ни было, но против луганчан в УПЛ мало кто садится в низкий блок и старается действовать исключительно на контратаках. То, что было возможно в «Заре» Патрику вряд ли удастся реализовать в «Шахтере», ведь для быстрого вертикального футбола дончанам нужно иметь свободные зоны в оборонных редутах соперников, а такой роскошью оппоненты «горняков» по УПЛ аж никак не балуют.

Да и первый блин в Лиге чемпионов получился для ван Леувена комом. Команда проиграла номинально домашний матч «Порту» со счетом 1:3, причем была куда ближе к разгромному поражению, нежели хотя бы к ничьей. И в том матче к нидерландскому специалисту также было немало вопросов – например, что делал в стартовом составе Новатус Мироши, который был подписан на условиях аренды на самом финише работы летнего трансферного окна, и с «драконами» фактически дебютировал в новой команде? Неужели для первого матча новобранца нельзя было выбрать менее статусный и значимый матч, или желание рискнуть, а затем потенциально испить шампанского оказалось превыше всего?

Да, не стоит сбрасывать со счетов кадровые проблемы, с которыми ван Леувен столкнулся в «Шахтере» на старте сезона. Это и травмы, и дисквалификации ведущих игроков, о чем уже упоминалось выше. Но в игре с «Порту» слева в обороне у Патрика почему-то вышел именно абсолютный дебютант Мироши, а не успевший к тому моменту сыграть уже хоть несколько матчей за первую команду грузин Азаров.

К слову, с тех пор Мироши сыграл еще в двух матчах УПЛ против «Руха» и «Ворсклы», которые завершились для «горняков» потерей пяти очков. «Вешать собак» исключительно на танзанийца за эти неудачи нельзя ни в коем случае, потому как вся оборона «Шахтера» нынче выглядит разбалансированной и расконцентрированной, однако стоит остановиться на одном любопытном статистическом нюансе. На текущий момент средний показатель перехватов мяча у Мироши, который пока вынужденно действует в центре обороны, равен 2,6. Для сравнения аналогичная цифра у Матвиенко составляет 5,5. А это, между прочим, один из статистических маркеров, по которым можно судить об успешности позиционной работы защитника на поле…

ФК Шахтер

Именно поэтому неудивительно, что уже после поражения от «Ворсклы» в прессу просочились слухи о вероятном скором увольнении ван Леувена. И пускай впоследствии появилось их, если можно так выразиться, опровержение, но связано оно, похоже, вовсе не с высоким уровнем сохраняющегося доверия Рината Ахметова к Патрику ван Леувену, а с тем, что владелец «Шахтера» банально не хочет впадать в неприсущую ему суетливость при принятии ключевых решений, да и к тому же топ-менеджмент клуба банально не имеет на текущий момент реальных вариантов по качественной, а не формальной замене для нидерландца.

Вот и получается, что всего за два месяца прежний чемпионский «Шахтер» Игоря Йовичевича оказался разрушен, а вот вопрос о том, кто будет выстраивать на его месте новую команду однозначного ответа еще абсолютно не имеет. Поэтому пока тяжело не согласиться с мнением Йожефа Сабо, считающего, что одним решением в украинском футболе были разрушены сразу два наших полпреда в текущем евросезоне – и «Шахтер», и «Заря». Что ж, и такое бывает…