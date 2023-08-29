Что с дисциплиной, Патрик?

После того, как летом на тренерском мостике «Шахтера» произошла рокировка, вследствие которой Патрик ван Леувен заменил Игора Йовичевича, болельщиков «горняков» интересовало, как изменится игра команды под руководством нового наставника. Достаточно быстро нидерландский специалист разъяснил, что хочет видеть от своих подопечных динамичный футбол, основной задачей в котором будут качественные атаки и, естественно, голы.

«Мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам», –сказал ван Леувен после спарринга с нидерландским АЗ, в котором «горняки» не смогли одолеть оппонента, зато порадовали болельщиков результативной игрой (3:3).

Но после АЗ случился товарищеский матч против греческого АЕКа, в котором для «горняков» все было уже совсем неоптимистично – 0:5. Причем в той игре произошло событие, которое в спаррингах случается не так и часто – два удаления: по одному у каждой команды. В стане «горняков» с поля был изгнан молодой центрбек Даниил Удод, который, в отличие от Нордина Амрабата из АЕКа, увидел перед собой не прямую красную карточку, а сперва вторую желтую, за которой последовала уже и фатальная красная.

Тогда подумалось, что ничего страшного – мол, Удод слишком неопытен, и ван Леувен еще не успел донести до молодого подопечного все принципы игры и необходимость держать себя в руках. Да и статус матча не располагал к серьезного рода критике в адрес футболиста или тренерского штаба, хотя определенную пищу для размышлений все-таки предоставил еще тогда.

И вот, по состоянию на текущий момент, «Шахтер» провел уже пять поединков в сезоне-2023/24 украинской Премьер-лиги. Команда Патрика ван Леувена пока не проигрывала в родной лиге, но и очков уже успела растерять немало. В стартовых пяти турах «горняки» набрали 11 пунктов, добыв три победы (над «Металлистом 1925», «Александрией» и «Колосом»), а также дважды сыграв вничью (с «Вересом» и «Кривбассом»). При этом, обе потери очков с далеко не грандами и даже не топ-претендентами на место в еврокубковой зоне (хотя коллектив из Кривого Рога по потенциалу вполне способен туда забраться, учитывая проблемы у «Зари», «Днепра-1», «Александрии» и «Ворсклы») сопровождались удалениями в составе «Шахтера».

В матче с «Вересом», который проходил в Ровно, в концовке первого тайма прямую красную перед собой увидел Артем Бондаренко, который в центре поля очень грубо сыграл против оппонента, и досрочно отправился в раздевалку. Во втором тайме, играя в меньшинстве, да еще и физически «подсев», дончане не смогли удержать преимущество, и пропустили один мяч, хотя поединок заканчивался под аккомпанемент атак «Вереса», впервые за 30 лет не проигравшего «Шахтеру» в официальном матче.

Против «Кривбасса» у команды ван Леувена и вовсе произошло сразу два удаления. Сперва на 73-й минуте красную карточку перед собой увидел криворожанин Хомченовский, но «Шахтер» так и не сумел реализовать численное большинство и вырвать победу (на тот момент счет на табло был 3:3, и таким же он сохранился после финального свистка рефери). Этому, в частности, «поспособствовали» удаления все того же Бондаренко (Артем на старте сезона-2023/24 получил аж две красные, хотя до нынешнего чемпионата успел сыграть в УПЛ аж 60 матчей и ни разу не был удален с поля!), а также опытного Дмитрия Чигринского, схлопотавшего два «горчичника».

Вторую потерю очков в сезоне, а также очередные удаления в составе своей команды ван Леувен в целом воспринял весьма достойно. В частности, нидерландский специалист отметил, что по удалениям Хомченовского и Бондаренко вопросов быть не может, а вот один из «горчичников» Чигринскому, как посчитал Патрик, рефери мог бы и не демонстрировать – мол, это была излишняя принципиальность в виде спорта, который сам по себе является контактным.

«Что касается красных карточек, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю его решения по VAR корректными. Что касается удаления Чигринского, то полагаю, что одной из двух желтых карточек не было. В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать: футбол – это контактный вид спорта, не нужно слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом», – заявил ван Леувен в Кривом Роге.

Но на этом подопечные Патрика не остановились: в пятом туре против «Колоса» на выезде команда, пусть и добыла победу со счетом 2:0, но опять доигрывала в меньшинстве. На этот раз прямую красную перед собой за грубый фол на Богданове и после просмотра VAR увидел правый фулбек «горняков» Гиорги Гочолеишвили.

Учитывая тот факт, что результат на этот раз для игравшего в меньшинстве «Шахтера» оказался положительным, ван Леувен не был настолько подавленным в послематчевом общении с прессой, зато вдруг заявил, что удаление Гочолеишвили – это неправильное решение рефери Романова.

«Это было неправильное решение. До этого я видел красную карточку для «Колоса», когда ударили по лицу Сикана. Если игрока бьют по лицу, то это красная карточка. Судья объяснил, что его ударили несильно, но я не думаю, что имеет значение, сильный удар или слабый», – отметил нидерландец.

А далее ван Леувен попытался пояснить, почему же на старте сезона у «Шахтера» наблюдаются столь серьезные проблемы с дисциплиной, а 4 красные карточки в 5 матчах УПЛ-2023/24 иначе охарактеризовать просто невозможно.

«Мы играем в прессинг и хотим быстро выигрывать мяч. Видимо, Гио не хватило опыта в этой ситуации, чтобы принять правильное решение», – заявил ван Леувен во флеш-интервью.

Визуально «Шахтер» ван Леувена действительно старается как можно меньше бесцельно контролировать мяч, и более быстро переходить из обороны в атаку. Однако, что касается непосредственно прессинга, то здесь коуч «горняков» все-таки существенно преувеличивает корреляцию этого компонента с повышением количества получаемых командой карточек разных цветов.

Оценив среднематчевую статистику (именно этот показатель делает сравнением достаточно корректным, учитывая начало сезона) за пять последних лет в УПЛ, можем заметить, что на текущий момент показатель прессинга у «Шахтера» один из самых низких. Индекс PPDA, который характеризует интенсивность прессинга команды, в текущем сезоне у «горняков» равен 10,4 – это чуть выше, нежели было у команды в сезоне-2019/20 (первый сезон Луиша Каштру), но заметно проигрывает показателям команд, которые создавали и выстраивали Роберто Де Дзерби (сезон-2021/22) и Игор Йовичевич (сезон-2022/23).

Более того, даже не имея возможности похвастаться самой интенсивной работой в прессинге за последние пять сезонов, команда Патрика ван Леувена совершает в среднем значительно больше фолов, нежели ранее в этом аспекте было замечено за коллективами Луиша Каштру, Роберто Де Дзерби и Игора Йовичевича.

13,2 нарушения за 90 минут в УПЛ – это один из самых высоких показателей в лиге на текущий момент среди всех участников, а по общему числу фолов (66) «горняки» ныне и вовсе занимают вторую строчку, уступая лишь «Колосу», у которого 69 нарушений правил в пассиве.

Именно поэтому к ван Леувену есть вполне объективные вопросы, ключевой из которых и вынесен автором в заголовок этого текста: «Что с дисциплиной, Патрик?» И ведь не стоит забывать, что сейчас мы ведем речь сугубо об играх внутреннего чемпионата, причем «Шахтер» не сыграл еще ни одного матча с командами, которые в минувшем розыгрыше финишировали в топ-5. А вскоре «горняков» ждут не только поединки против «Ворсклы», «Динамо», «Зари» и «Днепра-1», но и матчи Лиги чемпионов, где, если на то будет воля жребия, придется сыграть против «Реала», «Манчестер Сити» или «Баварии». Стоит ли говорить, с каким давлением придется столкнуться подопечным ван Леувена против грандов европейского футбола, и насколько категоричными будут решения арбитров даже в относительно спорных ситуациях, а не таких очевидных, как с недавним удалением Гочолеишвили, обоснованность которого коуч «Шахтера» почему-то так и не признал…