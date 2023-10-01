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  4. Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 22:33 |
793
8

Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ

Пока клуб решил не расставаться с наставником

01 октября 2023, 22:33 |
793
8
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

По информации СМИ, руководство «Шахтера» все же решило не увольнять тренера Патрика ван Леувена, несмотря на слабые результаты, поражение от «Ворсклы» и игру на старте сезона.

Сообщается, что в клубе ценят стабильность и планирование, поэтому не готовы уволить наставника, которого назначили только в июле, когда уволили Игора Йовичевича. Кроме того, у менеджмента в этот момент нет альтернативы для нидерландского специалиста.

В случае вероятной смены ван Леувена новый наставник станет четвертым с мая 2021 года (Де Дзерби, Йовичевич, ван Леувен), что непривычно для клуба.

Сейчас ван Леувен продолжает готовиться к матчу Лиги чемпионов против «Антверпена».

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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Falko
Мудре рішення. Стабільність результатів - понад усе!
Стенограми часом ні в кого нема? Цікаво, як проголосував Срна і як Палкін?
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+2
FunnyCat_____
Это правильно ! хоть до зимы надо дать время ! а потом сырну можно если бельгиец уйдет!
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ZportUA
Ван Даму треба дати час. Рік, два. Він з Мірош та Азарових побудує нову Барсу з #востока
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-1
Zanregent
Да,Брандао,Матузалема Жадсона и Элано не хватает...)))
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-1
AK.228
Зря((
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-2
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Теннис
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