Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Пока клуб решил не расставаться с наставником
По информации СМИ, руководство «Шахтера» все же решило не увольнять тренера Патрика ван Леувена, несмотря на слабые результаты, поражение от «Ворсклы» и игру на старте сезона.
Сообщается, что в клубе ценят стабильность и планирование, поэтому не готовы уволить наставника, которого назначили только в июле, когда уволили Игора Йовичевича. Кроме того, у менеджмента в этот момент нет альтернативы для нидерландского специалиста.
В случае вероятной смены ван Леувена новый наставник станет четвертым с мая 2021 года (Де Дзерби, Йовичевич, ван Леувен), что непривычно для клуба.
Сейчас ван Леувен продолжает готовиться к матчу Лиги чемпионов против «Антверпена».
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