Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ

По информации СМИ, руководство «Шахтера» все же решило не увольнять тренера Патрика ван Леувена, несмотря на слабые результаты, поражение от «Ворсклы» и игру на старте сезона.

Сообщается, что в клубе ценят стабильность и планирование, поэтому не готовы уволить наставника, которого назначили только в июле, когда уволили Игора Йовичевича. Кроме того, у менеджмента в этот момент нет альтернативы для нидерландского специалиста.

В случае вероятной смены ван Леувена новый наставник станет четвертым с мая 2021 года (Де Дзерби, Йовичевич, ван Леувен), что непривычно для клуба.

Сейчас ван Леувен продолжает готовиться к матчу Лиги чемпионов против «Антверпена».