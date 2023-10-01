Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о проблемах Патрика ван Леувена в «Шахтере».

– Йожеф Йожефович, что происходит с ван Леувеном в «Шахтере», почему ничего не получается?

– Это катастрофа! Там не только в ван Леувене проблема. Кажется, что игроки в «Шахтер» взлетели и зазнались, считая, что они лучше всех в Украине.

После того как ушли Йовичевича у «Шахтер» не получается ничего. Ван Леувен ничего не может сделать. Выходит так, что одним решением разрушили и «Шахтер», и Зарю, потому что луганскую команду после ухода голландца тоже лихорадит.

– Какие вы еще видите проблемы в «Шахтер»?

– Взяли много новых игроков, которые еще не влились в команду. Возможно, ван Леувен дает большие нагрузки, что игроки просто никакие. В защите вообще ужас. Подписали игроков с именем, но возрастных, это Чигринский и Ракицкий, которые потеряли скорость. И Степаненко уже в возрасте, а замены ему нет.

Также у «Шахтер» нет центрального нападающего, который постоянно нагружает защитников и все время открывается. Сикан не тянет, он слабенький.

– Но большинство этих футболистов при Йовичевиче добивались результата: стали чемпионами УПЛ, достойно выступили в еврокубках, а при ван Леувене этого нет. Почему?

– Я вижу, что при голландце у «Шахтера» нет игровой дисциплины. Бывает, что соперник атакует, а игроки донецкой команды просто стоят и смотрят. Ну что это такое?! Посмотрите на Цыганкова в Жироне, не считая вчерашнего матча с «Реалом». Его научили и атаковать, и защищаться. В «Динамо» он такого не делал. А в «Шахтер» так никто не играет – футболисты стоят и смотрят, как противник атакует.

Кроме этого, ван Леувен мог посадить игроков большими нагрузками. Мы с Лобановским постоянно разбирали этот аспект, если игроков загнали большими нагрузками, то их надо уметь вытаскивать, а голландец, видимо, этого не может.