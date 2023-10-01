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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 10:50 | Обновлено 01 октября 2023, 12:23
3738
13

Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»

Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб

01 октября 2023, 10:50 | Обновлено 01 октября 2023, 12:23
3738
13
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
ФК Шахтер Донецк

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о проблемах Патрика ван Леувена в «Шахтере».

– Йожеф Йожефович, что происходит с ван Леувеном в «Шахтере», почему ничего не получается?
– Это катастрофа! Там не только в ван Леувене проблема. Кажется, что игроки в «Шахтер» взлетели и зазнались, считая, что они лучше всех в Украине.

После того как ушли Йовичевича у «Шахтер» не получается ничего. Ван Леувен ничего не может сделать. Выходит так, что одним решением разрушили и «Шахтер», и Зарю, потому что луганскую команду после ухода голландца тоже лихорадит.

– Какие вы еще видите проблемы в «Шахтер»?
– Взяли много новых игроков, которые еще не влились в команду. Возможно, ван Леувен дает большие нагрузки, что игроки просто никакие. В защите вообще ужас. Подписали игроков с именем, но возрастных, это Чигринский и Ракицкий, которые потеряли скорость. И Степаненко уже в возрасте, а замены ему нет.

Также у «Шахтер» нет центрального нападающего, который постоянно нагружает защитников и все время открывается. Сикан не тянет, он слабенький.

– Но большинство этих футболистов при Йовичевиче добивались результата: стали чемпионами УПЛ, достойно выступили в еврокубках, а при ван Леувене этого нет. Почему?
– Я вижу, что при голландце у «Шахтера» нет игровой дисциплины. Бывает, что соперник атакует, а игроки донецкой команды просто стоят и смотрят. Ну что это такое?! Посмотрите на Цыганкова в Жироне, не считая вчерашнего матча с «Реалом». Его научили и атаковать, и защищаться. В «Динамо» он такого не делал. А в «Шахтер» так никто не играет – футболисты стоят и смотрят, как противник атакует.

Кроме этого, ван Леувен мог посадить игроков большими нагрузками. Мы с Лобановским постоянно разбирали этот аспект, если игроков загнали большими нагрузками, то их надо уметь вытаскивать, а голландец, видимо, этого не может.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Йожеф Сабо Патрик ван Леувен
Источник FanDay
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Комментарии 13
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DK1961
Тот редкий случай, когда я с ежиком вполне согласен. И добавлю: теперь аппетиты лохметовские направлены на Вернидуба и под угрозой теперь Кривбасс. Неправда ли, очень хорошая тактика развалин "восточной Барселоны" забирать тренера у конкурентов, заодно их разваливая? Так был вытащен из Днепра-1 Йовичевич, потом из Зари Лоувен, теперь Вернидуба схватить и убить Кривбасс (заодно)? Очень надеюсь, что Вернидуб на такую гнилую комбинацию не согласится...
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+2
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andre_lui
Від добра добра не шукають. І це правда, дивно звичайно було, що Йовічевіча, який відразу дав результат (а насправді минулий сезон не обовязково повинен був бути таким, тобто заслуга хорвата величезна) "попросили" за 1-7 від Фейеноорда. Максималізм це добре, але адекватність ще краще. Ситуація не та в Шахтаря сьогодні, немає ні бразильців ні тренерів рівня Луческу. Фонсеки, Каштру, Де Дзербі (хоча останній вчора трохи не дотягнув до 1-7, так що звільняти? буде не зовсім розумно). Взяли Ван Леувена і очікують більшого ніж від Йовічевіча і відразу. З якого це дива? Як правило мінімум сезон ставлять гру, а вже на другий можна щось очікувати. Рамоса в Дніпрі всі памятають, Вернидуб з Кривбасом у цьому сезоні тощо. Коли щось змінюєш потрібно розуміти, що може бути не лише краще, а і гірше. А на сьогоднішній день в УПЛ за складом немає дуже великої різниці між клубами. І таких результатів як учора можна очікувати досить часто і не лише за участю Шахтаря.
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+1
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Nick.Grabowski
В українському футболі поширенні такі явища як:
- саботаж;
- навмисна шкода;
- свідома бездіяльність;
- договорняки та змови з метою створення неконкурентних переваг.
Від персонажів зі свідомістю досвідчених сутенерів асбурдно очікувати щирої любові до будь-чого. Сутенери люблять ....хати та красти "своє" (реально зароблене іншими).
Ті, хто працюють на сутенерів, наївно та помилково думають, що сутенери про них піклуються та люблять.  
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+1
Перець
Чемодани вже спаковані
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0
Swed
Так и есть.  Уход Шарана из Александрии тоже никаких весёлых результатов не принёс.  А вот Руху и Черноморцу повезло.
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0
Maks Maks
Розвалинами шахтьора задоволений 
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0
Vitason
На выход голландец 
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0
Alexx
Он не хочеи сказать правду что если бы павелко не закрыли то и не было бы столько удалений и никто бы не ставил пеналя как вчера и потихоньку бы вытащили шахтер на первое место .Нужно чтобы игроки администрация болельщики шахтера вышли на митинг под сизо и скандировали Сврбрду Павелко политзаключенному борцу за права людини 
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-1
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