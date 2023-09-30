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  4. Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 21:05 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:17
1067
5

Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы

Судьба нидерландского специалиста решится в ближайшее время

30 сентября 2023, 21:05 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:17
1067
5
Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

54-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена могут уволить с поста наставника донецкого «Шахтера» после поражения от полтавской «Ворсклы» в 9-м туре УПЛ.

Об этом стало известно Sport.ua. Судьба коуча «горняков» решится в ближайшее время. Решение будет принимать президент «Шахтера» Ринат Ахметов после консультации с топ-менеджерами клуба.

В 9 стартовых турах УПЛ «горняки» во главе с ван Леувеном выиграли 5 матчей, трижды сыграли вничью и 1 раз проиграли. Сейчас донецкая команда располагается на 1-й позиции в таблице чемпионата Украины с 18 очками. В Лиге чемпионов «Шахтер» стартовал с поражения от «Порту» со счетом 1:3.

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отставка Патрик ван Леувен Ринат Ахметов Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Умник
Нормальный тренер.
Не приставайте к человеку
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+3
Burevestnik
та нормальний тренер.  спокійний, не метушиться.
просто мінімум 7-8 місяців сезону на адаптацію, притирку з гравцями і клубом.
зимою придбати 3-5 бразил чи африканців, 
і до весни буде команда.                            
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+2
FunnyCat_____
дайте время человеку, команда только строится !
Ответить
+2
PUMA
Мне он нравиться в Шахтёре 
Ответить
+2
Mr Voevudskiy
Суркез:
А так можно было!?
Ответить
-3
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