Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы
Судьба нидерландского специалиста решится в ближайшее время
54-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена могут уволить с поста наставника донецкого «Шахтера» после поражения от полтавской «Ворсклы» в 9-м туре УПЛ.
Об этом стало известно Sport.ua. Судьба коуча «горняков» решится в ближайшее время. Решение будет принимать президент «Шахтера» Ринат Ахметов после консультации с топ-менеджерами клуба.
В 9 стартовых турах УПЛ «горняки» во главе с ван Леувеном выиграли 5 матчей, трижды сыграли вничью и 1 раз проиграли. Сейчас донецкая команда располагается на 1-й позиции в таблице чемпионата Украины с 18 очками. В Лиге чемпионов «Шахтер» стартовал с поражения от «Порту» со счетом 1:3.
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просто мінімум 7-8 місяців сезону на адаптацію, притирку з гравцями і клубом.
зимою придбати 3-5 бразил чи африканців,
і до весни буде команда.
А так можно было!?