Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы

54-летнего нидерландского специалиста Патрика ван Леувена могут уволить с поста наставника донецкого «Шахтера» после поражения от полтавской «Ворсклы» в 9-м туре УПЛ.

Об этом стало известно Sport.ua. Судьба коуча «горняков» решится в ближайшее время. Решение будет принимать президент «Шахтера» Ринат Ахметов после консультации с топ-менеджерами клуба.

В 9 стартовых турах УПЛ «горняки» во главе с ван Леувеном выиграли 5 матчей, трижды сыграли вничью и 1 раз проиграли. Сейчас донецкая команда располагается на 1-й позиции в таблице чемпионата Украины с 18 очками. В Лиге чемпионов «Шахтер» стартовал с поражения от «Порту» со счетом 1:3.