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Шахтер Донецк
30.09.2023 17:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:46
4991
111

С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле

Футболистам донецкого клуба почти не удавалось проходить оборону полтавчан

30 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:46
4991
111
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
ФК «Шахтер»

Среди недели команды провели матчи 1/8 финала Кубка Украины. Обе победили со счетом 3:0. «Шахтер» был сильнее ровенского «Вереса», а «Ворскла» – харьковского «Металлист 1925». Скрипник на сегодняшний матч выставил почти тот же состав, что и на кубковый поединок. Оно и неудивительно. В распоряжении тренера почти нет игроков для ротации. На скамейке запасных сегодня было всего семь футболистов. Пока не восстановились после травм Бацула, Юрченко, Чеснаков, Лукас, Фелипе. Арендованный у «Шахтера» Корниенко не мог играть согласно соглашению между клубами. Вместо него на правый фланг обороны вышел Крупский. Сантана заработал дисквалификацию. Его в центре обороны заменил Хрипчук. Очень молодая линия обороны сегодня была у «Ворсклы»: Крупскому – 18 лет, Хрипчуку – 19, Павлюку – 21.

В составе «Шахтера» в обороне играли футболисты, которые немного старше своих полтавских коллег: Азарову и Мироши по 21 году, Гочолоишвили – 22. И только 36-летний «дядька» Чиргинский добавлял возрастной солидности этому звену донецкой команды. По сравнению с матчем Кубка Украины на правом фланге Гочолоишвили заменил Коноплю, Зубков вышел вместо Криськива, Степаненко вернулся в «основу» вместо Назарины, а на острие атаки Сикан заменил Келси.

ФК «Шахтер»

В первом тайме «Шахтер» действовал медленно и почти не создал голевых моментов. На 19-й минуте Кащук с левого фланга вошел в штрафную и нанес сильный удар примерно с 14 метров – Исенко отбил мяч. Вторую возможность «горняки» получили после ошибки голкипера «Ворсклы». Случилось это на 32-й минуте. Судаков сделал прострел, Исенко сыграл на перехвате и не удержал мяч в руках, тот отскочил к Бондаренко, отпасовавшему под удар Зубкову. Александр пробил с 15 метров, Исенко в падении совершил сейв. Да и все. Больше подопечные Патрика Ван Леувена ничем в атаке не запомнились.

А вот в защите они на ровном месте привезли себе пенальти. Отличились центральные защитники. После навеса со штрафного Мироши сыграл не лучшим образом и не смог выбить мяч, а Чигринский в борьбе ударил Степанюка по ногам. Скляр уверенно реализовал 11-метровый: он пробил в левый угол, Ризнык упал в противоположную сторону.

Больше полтавчане моментов у ворот «горняков» не создали. У «Ворсклы» были возможности для контратак, но для развития не хватало количества игроков. Подопечные Скрипника больше думали о надежности в обороне, чтобы в случае потери мяча не обнажить зоны для атаки «Шахтера». Игроки «Ворсклы» встречали оппонентов в средне-низком блоке, действовали компактно и эффективно перекрывали зоны для развития атак.

ФК «Шахтер»

В начале второго тайма подопечные Ван Леувена заиграли быстрее. Благодаря этому они смогли сравнять счет на 57-й минуте. После вбрасывания с аута Сикан выполнил скидку на Зубкова, тот из пределов штрафной точно пробил в ближнюю «девятку». В ситуации с пропущенным голом у Скрипника должны быть вопросы не только к Крупскому, потерявшему Зубкова, но и к Исенко, который действовал не лучшим образом.

Сразу же «Ворскла» могла выйти вперед в счете. Степанюк отдал разрезной пас на Нестеренко, тот обыграл Ризныка и с близкого расстояния не попал в ворота, которые в подкате пытался защитить Гочолеишвили. Но Нестеренко все же суждено было стать автором победного гола. Свой второй шанс он использовал на 71-й минуте. Скляр, Челядин и Пердута разыграли классную комбинацию у штрафной площадки «Шахтера». В завершающей стадии Пердута сделал пас с правого фланга на линию вратарской на Нестеренко. Полузащитник, находившийся между двумя игроками «Шахтера», переправил мяч в ворота.

Интересно, что после пропущенного гола футболисты «Ворсклы» начали активнее встречать оппонентов поближе к середине поля. Как только команда вышла вперед, игроки вернулись к работе в низком блоке. И снова полтавчане «перекрыли кислород» игрокам «Шахтера», которые даже не смогли создать момент для того, чтобы сравнять счет.

ФК «Шахтер»

Игроки «Ворсклы» действовали очень уверенно. Как сказал после матча Виктор Скрипник, победа над «Металлистом 1925», которую команда одержала в середине недели, придала команде уверенности. Сегодня полтавчане смогли закрыть пути к своим воротам, играли взвешенно и дисциплинированно.

Футболисты «Шахтера» почти весь матч провели в медленном темпе. Пройти компактную оборону полтавчан им не удавалось. Игроки выполнили кучу навесов и прострелов с флангов, но после них опасных моментов не возникало. Однако они почему-то делали это снова и снова. Попытки разыгрывать комбинации вблизи штрафной площадки соперника часто заканчивались потерями мяча и перехватами в исполнении полтавчан. Кроме того, ощущалась некая физическая тяжесть. Как будто футболисты устали и не могут бегать и думать быстрее. Вывод по игре «Шахтера» сегодня: футболисты выглядели беспомощно. С такой игрой подопечным Патрика ван Леувена будет очень сложно добиться положительного результата в матче против бельгийского «Антверпена», который команда сыграет на следующей неделе.

ФК «Шахтер»

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» – 1:2

Зубков (57) – Скляр (22, пенальти), Нестеренко (72).

Степаненко (59).

«Шахтер»: Ризнык, Степаненко (Назарина, 63), Чигринский (Ракицкий, 46), Азаров (Келси, 82), Мироши, Бондаренко, Гочолеишвили, Зубков, Кащук (Швед, 70), Судаков (Крыскив, 63) Сикан.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Крупский, Степанюк, Павлюк, Якубу (Черныш, 79), Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов».

ШАХТЕР – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 112
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avk2307
Вчора два "молодші брати" АК 228 і Footfan1 накинулись на мене за ниття, а я ъм рахунок спрогнозував точний 1-2 . І тепер їх десь немає , ниють напевно і плачуть,як і той оболонський четвертий "на ізі"
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+15
Алексей Фурсов
Ворскла молодец!
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+11
FunnyCat_____
Хочу услышать мнение Закарпатфана, Шахтёр все таки в финал ЛЕ выйдет в этом сезоне, или на полуфинале остановиться?
( про финал он серьезно писал)
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+10
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serhiy
Срався родной Шахтьор !!!
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+10
Віктор Коробка
Ех, якби Ворскла ще й в Грузії б так грала.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Barsa
Ворскла ви круті!
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+9
Умник
Кто смеялся с Оболони?
Выйди розбійнику
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+8
Cityzen83
Це пипець) Ахметов зміг одним звільненням розвалити гру своєї команди, розвалити гру  Зорі, ще й за цю фігню декілька лямів заплатив, щоб викупити контракт нового тренера. Краще б хлопцям в ЗСУ віддав ці кошти. Такий "вкусный" футбол від Шахтаря - це просто неймовірне задоволення для мене, вболівальника Динамо.
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+8
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vitalikss86
Наслабкіший тренер Шахтаря за останні 20 років з часів напевно Бернда Шустера
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Все кто в этом сезоне потанцует Шахтёр - исторически неудобные соперники, не забудьте !
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+7
Kamon
Ну как там запасной, это карма за Динамо 
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+7
Vitason
На выход Ваня Леуен, извини Йовичевич! Шило на мыло!
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+7
igor shmuylo
я вообще удивлюсь как с такой игрой можно играть в лиге чемпионов . ладно ворс кла е не нет скамейки запсных и то играют   
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+6
DK1961
Как же мне жаль владельцев этого сайта... Рука никак не поднимается внести изменения в таблицу и записать развалинам восточной Барселоны первое поражение
Ответить
+6
easterly
Ьой! Когось вжарили на 1:2! Кажуть майбутнього чампіона
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+6
PUMA
А где за наши друзья? Обычно первыми отписуют,а тут где то потерялись 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Ржавенькие, как настроение? Будете улюлюкать как после матчей ДК с Бешикта и Оболонью?
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Це чемпіонський старт!
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+6
Alexx
Ахмєтов зняв йовічевіча тому що коли фейеноорд винсив 7 1 йому було огидно за свій клуб.Він не гадав що буде ще гірше 
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+5
Burevestnik
после описывания за углом появились коменты любителей Шахтьора
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+5
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