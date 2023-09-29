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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
30.09.2023 17:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:27
315
5

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В середине недели команды удачно провели кубковые матчи, выиграв их с одинаковым счетом 3:0

29 сентября 2023, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:27
315
5
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В 9-м туре украинской Премьер-Лиги донецкий «Шахтер» на «Арене-Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Если горняки возглавляют турнирную таблицу, имея 18 очков после 8 проведенных матчей, то подопечные Виктора Скрипника пока находятся на 10 месте с 9 очками, набранными в 7 поединках. Зато в 1/8 финала Кубка Украины обе команды на этой неделе порадовали своих болельщиков, добившись побед с крупным счетом.

Шахтер

Донецкие футболисты в кубковой игре встречались в Ровно с местным «Вересом» и сломили сопротивление хозяев поля во втором тайме. Первым отличился Алексей Кащук, затем гол забил Артем Бондаренко и уже в компенсированное арбитром время установил окончательный результат Олег Очеретько.

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Учитывая то, что уже в ближайшую среду горнякам предстоит выезд в Бельгию на встречу Лиги чемпионов с «Антверпеном», наставник «Шахтера» Партик ван Леувен сделал небольшую ротацию. Поэтому Крыськив, Зубков, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Кащук, Келси и Сикан провели не полный матч. Кто-то начинал игру с первых минут, а кто-то выходил на замену. Отметим также появление в середине второго тайма Марьяна Шведа, который много пропустил из-за травмы, полученной еще в прошлом сезоне, и уже полностью восстановился после нее.

А еще важно для чемпиона страны и лидера нынешнего турнира доиграть предстоящий матч до конца в полном составе. Ведь из восьми поединков Премьер-Лиги игроки «Шахтера» удалялись ровно в половине из них – в четырех. При этом в игре с «Кривбассом» сразу двое футболистов донецкой команды увидели перед собой красную карточку. Если дело так и далее будет продолжаться, то горнякам будет очень трудно добиваться положительных результатов и бороться за очередное чемпионство.

Ворскла

Для полтавской команды победа в Кубке Украины над харьковским «Металлистом 1925» была очень важна после двух поражений в чемпионате. Особенно болезненным получился проигрыш дома «Кривбассу» 1:4 в 8-м туре на своем поле. Несмотря на то, что Артем Челядин открыл счет уже на 18-й минуте, еще до перерыва «Ворскла» пропустила два мяча в свои ворота, а во второй половине гости забили еще дважды.

Кстати, как и в матче с «Кривбассом», в кубковом поединке с харьковчанами Кане забил первый гол примерно в тоже время на 15-й минуте. Но теперь уже «Ворскла» ушла на перерыв, имея преимущество в два мяча. Это Руслан Степанюк отличился в компенсированное арбитром время к первому тайму. А довершил разгром «Металлиста 1925» 20-летний полузащитник Иван Нестеренко, который пока, в основном, только выходит на замену.

Интересно, что и в прошлом сезоне после 7 игр «Ворскла» находилась на том же 10 месте, правда, имея на два очка меньше. Но затем подопечные Виктора Скрипника поднялись вверх по турнирной таблице и завершили чемпионат на 5 месте, сумев даже пробиться в еврокубок. Так что не совсем удачный старт в нынешнем году пока еще ни о чем не говорит.

И еще. Вряд ли мы увидим в составе полтавчан в предстоящем поединке травмированных Чеснакова, Лукаса и Фелипе. Плюс дисквалифицирован Сантана. Но у тренерского штаба гостей, наверняка, есть кем их заменить. Поэтому любопытно будет посмотреть на то, какой предстанет «Ворскла» в игре против чемпиона Украины.

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги команды провели 55 матчей. «Шахтер» одержал 41 победу, «Ворскла» - 4 и еще 10 раз соперники играли вничью. Разница голов 112-36. В прошлом сезоне в первом круге «Шахтер» также принимал «Ворсклу» на «Арене-Львов» и выиграл со счетом 3:2. Голы у победителей забили Судаков, Крыськив и Мудрик, а у полтавчан Сефери и Челядин. А во втором круге в Полтаве «Ворскла» взяла реванш 2:1. Здесь у хозяев поля забитыми мячами отметились Сефери и Павлюк, а у гостей уже в конце матча забил Бондаренко.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Козык, Чигринский, Азаров, Степаненко, Назарина, Крыськив, Кащук, Зубков, Сикан

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Бацула, Павлюк, Корниенко, Якубу, Скляр, Нестеренко, Челядин, Кане, Степанюк

Прогноз на противостояние:

Понятно, что фаворитом этого противостояния будет «Шахтер». И хотя «Ворскла» сумеет навязать борьбу донецкой команде, предположим, что выиграют подопечные Патрика ван Леувена со счетом 2:1.

30 сентября, суббота

«Шахтер» – «Ворскла»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 5
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AK.228
2-0
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+1
Swed
Сегодня  U19 сыграли 2:1 (0:1).   Думается что основа Ворсклы тоже будет играть на победу.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
В минулому матчі цих команд і почалась історія чемпіонства. 3-2 імені Балакіна .
Подивимось як в цей раз, але хочеться сподіваться , що Ворскла нічию добуде. мінімум...
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-3
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