Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой
Команда Юрия Вернидуба временно вышла на первую строчку турнирной таблицы УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Ворскла» – «Кривбасс» - 1:4
Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82
Сантана, 42, Якубу, 57 – Кожушко, 21, Дебелко, 90+2
«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Сантана (Островский, 84), Пердута – Якубу (Хрипчук, 69), Павлюк – Челядин (Крупский, 84), Нестеренко, Кане – Степанюк.
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (Татарков, 72) – Задерака (По, 76), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 71) – Кожушко (Дебелко, 62).
Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 7 (3) – 11 (6)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 0 – 5.
ВОРСКЛА - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
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