Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой
Чемпионат Украины
Ворскла
23.09.2023 17:00 – FT 1 : 4
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 19:00 |
395
2

Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой

Команда Юрия Вернидуба временно вышла на первую строчку турнирной таблицы УПЛ

23 сентября 2023, 19:00 |
395
2
Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ворскла» – «Кривбасс» - 1:4

Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82

Сантана, 42, Якубу, 57 – Кожушко, 21, Дебелко, 90+2

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Сантана (Островский, 84), Пердута – Якубу (Хрипчук, 69), Павлюк – Челядин (Крупский, 84), Нестеренко, Кане – Степанюк.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (Татарков, 72) – Задерака (По, 76), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 71) – Кожушко (Дебелко, 62).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (3) – 11 (6)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 0 – 5.

ВОРСКЛА - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

По теме:
Судаков и Келси – в основе Шахтера на матч с Рухом
Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор
Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины
Футбол | 23 сентября 2023, 15:11 8
Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины
Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины

Андрей уже в топ-5 лучших бомбардиров

Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Волейбол | 23 сентября 2023, 07:08 2
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае

Со счетом 3:1 украинские волейболистки выиграли у команды Чехии

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 23.09.2023, 07:05
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Футбол | 23.09.2023, 18:30
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Футбол | 23.09.2023, 17:03
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
Ворсклу "паімелі" і в хвіст і в гриву, так їм козлам і треба
Ответить
0
avk2307
Треба так і залишилось щоб після гри Шахтаря
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 9
Футбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 11
Футбол
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем