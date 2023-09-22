В субботу, 23 сентября, в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс» из Кривого Рога. Стартовый свисток арбитра Алексей Деревинского из Хмельницкого прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ворскла

«Ворскла» подходит к матчу, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 9 очков. Они, проведя 6 игр, добились трех побед и три раза проиграли. Разница голов у полтавчан отрицательная – 7-10 (-3).

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Полтавская команда, напомним, начала новый сезон с еврокубковых матчей. Она во втором раунде квалификации Лиги конференций выяснила отношения с грузинской командой «Дила» из Гори и оказалась в проигрыше. В номинально домашней игре «Ворскла» победила 2:1, но на выезде проиграла 1:3, пропустив третий гол на 86-й минуте.

Только после этого подопечные Скрипника взяли старт в УПЛ. После провала в еврокубке они в двух первых турах проиграли – «Руху» на выезде со счетом 1:4 и 1:2 дома «Заре». Впору было посыпать голову пеплом, но полтавская команда восстала как Феникс из пепла и на смену серии неудач пришла череда победных матчей. Был обыгран в Ровно «Верес» (2:1), затем дома повержен «Черноморец» (также 2:1) и вновь в родных стенах обыграна «Александрия» (1:0).

После двухнедельной паузы на матчи сборных команд «Ворскла» нанесла визит «Динамо», где неприятно удивила, проиграв 0:2.

Кривбасс

В турнирной таблице нынешней УПЛ «Кривбасс» располагается в шаге от вершины – он второй, уступая только донецкому «Шахтеру». У «горняков» 17 очков после 7 матчей, а у криворожской команды – 14 пунктов. В 4 матчах она победила, в двух сыграла вничью и потерпела одно поражение. Разница мячей 13-6.

Любопытно, что «Кривбасс» вошел в новую кампанию с неудачи. Он в стартовом матче проиграл на выезде «Александрии» – 0:1. Та неудача до сих пор остается у «Кривбасса» единственной. За ней у команды Юрия Вернидуба идет вот уже 6-матчевая серия игр без поражений.

Стартовал «Кривбасс» в ней с победы 3:1 над «Зарей», после чего обыграл 2:0 «ЛНЗ». Затем были две ничьи – 3:3 с «Шахтером» и 0:0 с «Оболонью». Далее криворожане разгромили на выезде 3:0 «Колос» и обыграли на своем поле «Верес» со счетом 2:1.

Статистика матчей

«Ворскла» и «Кривбасс» провели между собой в УПЛ 36 матчей. На счету «Ворсклы» 12 побед, 11 поединков завершились вничью, в 13 матчах победил «Кривбасс». Мячи 40-39 в пользу криворожской команды.

На поле «Ворсклы» команды провели 18 встреч. 10 раз успех сопутствовал полтавской команде, 6 матчей завершились вничью, в 2 поединках побеждал «Кривбасс». Мячи 26-10 в пользу полтавчан.

В предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Тиаго Сантана, Бацула, Корниенко, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко, Челядин, Степанюк.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко.

Прогноз на противостояние:

В матче нет ярко выраженного фаворита. Шансы команд на победу примерно равны, по мнению экспертов. При других обстоятельствах можно было бы говорить о факторе родных стенах. Но сейчас это довольно-таки условный момент. Так что по всем раскладам в поединке просматривается ничья. Однако в последнее время «Ворскла» крайне неубедительна. При этом иногда в очень даже неожиданные моменты. О «Кривбассе» подобного не скажешь. Поэтому, можно рискнуть и предсказать победу команды Вернидуба, но с шансами на что-то позитивное в исполнении полтавчан.

23 сентября, суббота