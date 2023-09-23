Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 21:42 |
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Ворскла – Кривбасс – 1:4. Разгром в Полтаве с камбеком. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ
23 сентября 2023, 21:42 |
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23 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ между клубами «Ворскла» и «Кривбасс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу криворожской команды.
Счет в матче открыли хозяева поля на 18-й минуте, однако уже до окончания первого тайма полтавчане уступали 1:2.
УПЛ. 8-й тур. 23 сентября
Ворскла – Кривбасс – 1:4
Голы: Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Дибанго (Кривбасс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
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