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Чемпионат Украины
Ворскла
23.09.2023 17:00 – FT 1 : 4
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 21:42 |
369
0

Ворскла – Кривбасс – 1:4. Разгром в Полтаве с камбеком. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ

23 сентября 2023, 21:42 |
369
0
Ворскла – Кривбасс – 1:4. Разгром в Полтаве с камбеком. Видео голов и обзор
УПЛ

23 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ между клубами «Ворскла» и «Кривбасс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу криворожской команды.

Счет в матче открыли хозяева поля на 18-й минуте, однако уже до окончания первого тайма полтавчане уступали 1:2.

УПЛ. 8-й тур. 23 сентября

Ворскла – Кривбасс – 1:4

Голы: Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Дибанго (Кривбасс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
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Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Ворскла - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Артем Челядин Максим Задерака Олег Кожушко Иван Дибанго
Источник Sport.ua
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