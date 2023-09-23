23 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ между клубами «Ворскла» и «Кривбасс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу криворожской команды.

Счет в матче открыли хозяева поля на 18-й минуте, однако уже до окончания первого тайма полтавчане уступали 1:2.

УПЛ. 8-й тур. 23 сентября

Ворскла – Кривбасс – 1:4

Голы: Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82