Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы полностью переиграли Ворсклу»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подвел итог матча против «Ворсклы» (4:1).

«Первые 15-20 минут в нашем исполнении был беспорядок. Пропустили. Не знаю, почему так. Лишь потом начали играть так, как договаривались. Хорошо отреагировали на пропущенный гол, смогли сравнять счет, выйти вперед.

Во втором тайме уже довершили дело. Я считаю, что мы полностью переиграли «Ворсклу» и заслужили эту победу.

В начале матча было впечатление, что ребята не размялись. Не было той игры, того прессинга, тех скоростей, что я хотел. Все шло к тому, что должны пропустить. Однако потом началась уже совсем другая игра», – сказал Вернидуб.

Отметим, что после этой победы «Кривбасс» как минимум до завершения матча «Рух» – «Шахтер» возглавил турнирную таблицу УПЛ.