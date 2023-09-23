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Ворскла
23.09.2023 17:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 00:09 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:13
29
0

Ворскла – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 00:09 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:13
29
0
Ворскла – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 23-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 17:00.

Команда Юрия Вернидуба набрала прекрасный темп и сейчас представляет угрозу для любого соперника. Но на пути у «Кривбасса» гостевой матч против «Ворсклы», на которой любая команда может потерять важные баллы. А тут еще и редкий случай для последних туров – VAR будет отсутствовать на игре, поэтому можем ожидать очередной эмоциональный поединок. Полтавчане до этого трижды победили, но «Динамо» остановило эту вакханалию команды Скрипника. Кому-то в тренерской дуэли придется уступить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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