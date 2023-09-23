В субботу, 23-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 17:00.

Команда Юрия Вернидуба набрала прекрасный темп и сейчас представляет угрозу для любого соперника. Но на пути у «Кривбасса» гостевой матч против «Ворсклы», на которой любая команда может потерять важные баллы. А тут еще и редкий случай для последних туров – VAR будет отсутствовать на игре, поэтому можем ожидать очередной эмоциональный поединок. Полтавчане до этого трижды победили, но «Динамо» остановило эту вакханалию команды Скрипника. Кому-то в тренерской дуэли придется уступить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.