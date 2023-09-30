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  4. ВАН ЛЕУВЕН: «Мы имели моменты и должны были довести их до завершения»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 21:55 |
527
5

ВАН ЛЕУВЕН: «Мы имели моменты и должны были довести их до завершения»

Наставник «Шахтера» подвел итоги последней игры чемпионата

30 сентября 2023, 21:55 |
527
5
ВАН ЛЕУВЕН: «Мы имели моменты и должны были довести их до завершения»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен подвел итоги матча с «Ворсклой» (1:2) в 9-м туре УПЛ.

– «Шахтер» в УПЛ второй раз подряд потерял очки. Значит ли это, что команда в психологически нестабильном состоянии или причина в чем-то другом?

– Считаю, что да, причина психологическая. Действительно, мы потеряли слишком много очков в играх из-за ничьих, а теперь и из-за поражения. Думаю, игроки понимают, что они должны делать. В этом матче мы тоже начали хорошо, имели моменты и должны были довести их до завершения. Это часть профессионального футбола, это то, что ты должен делать если у тебя плотный график. Нам не хватает качества для завершения игры и наших моментов. Игроки понимают, знают и сами подчеркивают это при обсуждении, но этого недостаточно – им нужно это в итоге реализовывать.

– Летом «Шахтер» подписал много легионеров, в том числе из Бразилии: Невертон, Эгиналду, Педриньо. Почему вы не вовлекаете их в игры?

– Мы стараемся найти правильный момент, чтобы использовать их в игре. Невертон много выступал в начале чемпионата, Эгиналду вернулся после травмы и участвует в подготовке, отсутствует только Педриньо, потому что он тренируется в Киеве.

– Скажите, Келси настолько плохо готов физически, что играет только последние 10 минут?

– Кевину предоставлялся шанс играть в прошлых матчах. У нас есть Келси и Сикан, мы стараемся давать возможности им обоим. Пока они не в столь отличной форме, чтобы участвовать во всех играх, поэтому это соревнования, где они должны демонстрировать свои качества. И они получают для этого шансы, но, к сожалению, ситуация меняется, если они не очень удачно выступают.

После девяти сыгранных матчей в УПЛ донецкий «Шахтер» в настоящее время лидирует в УПЛ (завтра «Кривбасс» в случае победы сможет возглавить таблицу), у команды 18 очков.

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Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Перець
Ренат таке довго терпіти не буде 
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avk2307
А в обзорі від фк Шахтар тих моментів не показали. 
Я гру не дивився. були моменти для завершення?
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+1
New Zealander
Нормальний тренер мав би вже подати у відставку сам. Ні буде чекати на рішення Ахметова. 
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+1
Umidulla Abdurazzokov
Сцуко. Это стратег покруче Яремченко Держим кулаки, парень еще себя покажет
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0
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