Шахтер Донецк

В субботу, 30 сентября, донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла» встретятся в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Арена Львов». Начало запланировано на 17:00.

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«Шахтер» лидирует в чемпионате. Команда сыграла 8 матчей и набрала 18 очков. В активе «горняков» 5 побед и 3 ничьи. «Ворскла» занимает 10-е место в турнирной таблице. В 7 матчах полтавчане заработали 9 зачетных баллов (3 победы и 4 поражения).

Среди недели команды провели матчи 1/8 финала Кубка Украины. Обе победили со счетом 3:0. «Шахтер» был сильнее ровненского «Вереса», а «Ворскла» – харьковского «Металлиста 1925».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.