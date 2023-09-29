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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
30.09.2023 17:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2023, 19:05 |
382
0

Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка девятого тура Украинской Премьер-лиги.

29 сентября 2023, 19:05 |
382
0
Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 30 сентября, донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла» встретятся в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Арена Львов». Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» лидирует в чемпионате. Команда сыграла 8 матчей и набрала 18 очков. В активе «горняков» 5 побед и 3 ничьи. «Ворскла» занимает 10-е место в турнирной таблице. В 7 матчах полтавчане заработали 9 зачетных баллов (3 победы и 4 поражения).

Среди недели команды провели матчи 1/8 финала Кубка Украины. Обе победили со счетом 3:0. «Шахтер» был сильнее ровненского «Вереса», а «Ворскла» – харьковского «Металлиста 1925».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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