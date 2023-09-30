Шахтер Донецк

30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Шахтер» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавчан.

Для донецкой команды это поражение стала первым в сезоне чемпионата Украины 2023/24.

После завершения поединка появилась информация, что руководство «горняков» может уволить Патрика ван Леувена.

УПЛ. 9-й тур. 30 сентября

Шахтер – Ворскла – 1:2

Голы: Зубков, 57 – Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71