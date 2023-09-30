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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
30.09.2023 17:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 22:58 |
732
0

Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

30 сентября 2023, 22:58 |
732
0
Шахтер – Ворскла – 1:2. Матч, из-за которого может уйти ван Леувен. Видео
УПЛ

30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Шахтер» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавчан.

Для донецкой команды это поражение стала первым в сезоне чемпионата Украины 2023/24.

После завершения поединка появилась информация, что руководство «горняков» может уволить Патрика ван Леувена.

УПЛ. 9-й тур. 30 сентября

Шахтер – Ворскла – 1:2

Голы: Зубков, 57 – Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Скляр (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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