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Кубок Украины
28 сентября 2023, 03:30 |
233
0

Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины

Перенесенный матч между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября

28 сентября 2023, 03:30 |
233
0
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
УАФ

26 и 27 сентября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

По итогам двух игровых дней определены 7 из 8 четвертьфиналистов.

Донецкий «Шахтер» в Ровно обыграл «Верес», забив три мяча во втором тайме (3:0).

Главной сенсацией стал вылет «Динамо», которое в киевском дерби уступило «Оболони» (0:1).

В 1/4 финала вышли 6 команд УПЛ: Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Черноморец Одесса, Оболонь Киев, Ворскла Полтава, а также один клуб Первой лиги – Виктория Сумы.

Перенесенный матч 1/8 финала между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября.

Четвертьфинальные пары будут определены позже, базовая дата матчей – 1 ноября. Полуфиналы состоятся 3 апреля 2024 года, а финал запланирован на 15 мая 2024 года.

Кубок Украины 2023/24

1/8 финала, 26–27 сентября

  • 🔹 26.09. 15:00. Рух Львов – Александрия – 0:1
  • 🔹 26.09. 17:00. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:3
  • 🔹 27.09. 14:00. Виктория Сумы – Минай – 1:0
  • 🔹 27.09. 15:00. Полесье Житомир – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4)
  • 🔹 27.09. 17:00. Черноморец Одесса – Кривбасс Кривой Рог – 2:1
  • 🔹 27.09. 17:00. Оболонь Киев – Динамо Киев – 1:0
  • 🔹 27.09. 18:30. Металлист 1925 Харьков – Ворскла Полтава – 0:3
  • 🔹 12.10. 13:00. ФСК Мариуполь – Заря Луганск

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Кубок Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы (Николаевка) Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Верес - Шахтер Рух Львов Рух - Александрия Металлист 1925 - Ворскла ФСК Мариуполь Черноморец - Кривбасс Оболонь - Динамо Полесье - Днепр-1 выбор редакции
Источник Sport.ua
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