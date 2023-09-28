Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Перенесенный матч между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября
26 и 27 сентября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.
По итогам двух игровых дней определены 7 из 8 четвертьфиналистов.
Донецкий «Шахтер» в Ровно обыграл «Верес», забив три мяча во втором тайме (3:0).
Главной сенсацией стал вылет «Динамо», которое в киевском дерби уступило «Оболони» (0:1).
В 1/4 финала вышли 6 команд УПЛ: Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Черноморец Одесса, Оболонь Киев, Ворскла Полтава, а также один клуб Первой лиги – Виктория Сумы.
Перенесенный матч 1/8 финала между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября.
Четвертьфинальные пары будут определены позже, базовая дата матчей – 1 ноября. Полуфиналы состоятся 3 апреля 2024 года, а финал запланирован на 15 мая 2024 года.
Кубок Украины 2023/24
1/8 финала, 26–27 сентября
- 🔹 26.09. 15:00. Рух Львов – Александрия – 0:1
- 🔹 26.09. 17:00. Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:3
- 🔹 27.09. 14:00. Виктория Сумы – Минай – 1:0
- 🔹 27.09. 15:00. Полесье Житомир – Днепр-1 – 1:1 (пен. 5:4)
- 🔹 27.09. 17:00. Черноморец Одесса – Кривбасс Кривой Рог – 2:1
- 🔹 27.09. 17:00. Оболонь Киев – Динамо Киев – 1:0
- 🔹 27.09. 18:30. Металлист 1925 Харьков – Ворскла Полтава – 0:3
- 🔹 12.10. 13:00. ФСК Мариуполь – Заря Луганск
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