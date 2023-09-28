Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины

26 и 27 сентября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

По итогам двух игровых дней определены 7 из 8 четвертьфиналистов.

Донецкий «Шахтер» в Ровно обыграл «Верес», забив три мяча во втором тайме (3:0).

Главной сенсацией стал вылет «Динамо», которое в киевском дерби уступило «Оболони» (0:1).

В 1/4 финала вышли 6 команд УПЛ: Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Черноморец Одесса, Оболонь Киев, Ворскла Полтава, а также один клуб Первой лиги – Виктория Сумы.

Перенесенный матч 1/8 финала между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября.

Четвертьфинальные пары будут определены позже, базовая дата матчей – 1 ноября. Полуфиналы состоятся 3 апреля 2024 года, а финал запланирован на 15 мая 2024 года.

Кубок Украины 2023/24

1/8 финала, 26–27 сентября