Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
Оболонь
27.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
27 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:38
3547
87

Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины

Команда Валерия Иващенко удержала победный счет в тяжелом матче

27 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:38
3547
87
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
ФК Оболонь Киев

В этом сезоне в расписание посреди недели для украинской футбольной аудитории вернулись матча Кубка Украины, проведение которого в прошлом году было отменено из-за начала полномасштабной войны. И сразу это соревнование начало дарить нам возможности наблюдать за ожесточенными противостояниями с высоким уровнем интриги, и тем более их количество росло вместе с продвижением команд по турнирной сетке.

Встреча двух столичных коллективов, «Оболони» и «Динамо», в этом контексте вообще стояла на отдельной ступени по уровню зрительского внимания, поскольку эти два клуба уже встречались в чемпионате, впервые за долгое время, в начале августа и та игра стала одной из самых зрелищных в новом сезоне. Но с того момента уже прошло много времени, и «пивовары» имели за плечами четыре матча вообще без забитых мячей, тогда как «бело-синие» начали понемногу возвращаться в себя на фоне неудачной квалификации к еврокубковым соревнованиям.

Однако на эту игру Луческу решил выставить стартовый состав с исключительно точечными одиночными ротациями, поэтому перед нами уже с первых минут была команда, которая еще раньше успела наесться футбола вдоволь. А вот Иващенко, наоборот, рискнул с большим количеством изменений, вернулся к любимой чисто защитной тактике и заложил фундамент для стены перед собственной штрафной, который должны были довершить уже сами футболисты непосредственно на поле.

И если кто-то думал, что «пивовары» вышли исключительно защищаться, то очень ошибался. Да, на поле бесспорно до поры до времени царила засуха голевых моментов, а выпады «Динамо» вообще не доводили мяч до пределов штрафной опытного Кичака. Но уже после завершения половины первого тайма ситуация начала стремительно клониться в пользу хозяев поля и уже у ворот Нещерета запылал настоящий пожар. Фактически в шаге от пропущенного гола находились «бело-синие» во время выпадов соперников через фланги, которые просто не имели возможности остановить.

«Динамо» как-то удержалось от пропущенных голов в первой половине игры, но отсутствие решений во время перерыва сделало бы второй тайм так же невыносимым для команды Мирчи Луческу. И разве появление Волошина на поле что-то изменило к лучшему? Гости так же тяжело продвигались в атаке, тогда как соперники просто ждали возможности подловить их в прессинге, однако никто не ожидал, что на 57 минуте Косовский полетит в подкат против Бражко у чужой штрафной, отберет мяч, после чего начнется голевая атака с передачей Краснопира под дальний удар для Суханова.

А дальше сценарий был довольно предсказуемым – все три линии обороны «Оболони» вернулись на защиту ворот, однако и этого иногда откровенно не хватало для того, чтобы остановить попытки «Динамо» атаковать. И вот здесь уже Кичаку приходилось вступать в игру, тогда как его сейвы стали настоящим украшением вечера. Так же, как и имел возможность им стать удар со штрафного в левую девятку от Буяльского, но мяч предательски попал в перекладину на 87 минуте. Большего гости уже не успели придумать впереди.

Финальный свисток главного арбитра Назария Дердя из Ужгорода отправил в четвертьфинальную стадию Кубка Украины «Оболонь», тогда как для «Динамо» выступления в текущем розыгрыше этого турнира подошли к концу.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Оболонь» – «Динамо» Киев - 1:0

Суханов, 57

Буяльский, 54, Шепелев, 76 – Дубко, 86, Мороз, 90+1

«Оболонь»: Кичак – Осман (Прокопенко, 70), Карась (Лукьянчук, 81), Приймак, Вовкун, Фатеев (Мединский, 81) – Мороз, Косовский (Черненко, 80), Дубко – Краснопир, Суханов (Тарануха, 61).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Биловар (Сирота, 62), Караваев – Андриевский, Бражко (Рамадани, 62) – Диалло (Волошин, 46), Буяльский, Ярмоленко – Бенито (Шепелев, 73).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 14 (4) – 14 (5)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 5.

ОБОЛОНЬ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

По теме:
Юрий МАКСИМОВ: «Я доволен игрой команды, но не результатом»
Роман Ковалюк дебютировал за первую команду «Вересa»
Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Оболонь - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Футбол | 27 сентября 2023, 07:24 8
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»

Игорь Бойко очень лаконично высказал свое мнение

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26 сентября 2023, 23:59 9
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

Плюс 1. Латвия тоже не будет играть с россиянами
Футбол | 27.09.2023, 17:09
Плюс 1. Латвия тоже не будет играть с россиянами
Плюс 1. Латвия тоже не будет играть с россиянами
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Футбол | 27.09.2023, 13:24
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
Футбол | 26.09.2023, 21:20
Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
Комментарии 87
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Луческу (88-е уже место) может заявить, что тяжело добирались до "Оболонь-арены", по пробкам, да на "Богдане", ну и т.п.
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Іващенко крут, переграти Динамо, та ще й в основний час – потрібно вміти. Команда рік тому лише у Першій лізі виступала. У Кубку України їх підтримуватиму.
Ответить
+11
FunnyCat_____
Оболонь молодцы, заслужили победу !
Замены от Луческу - отдельный вид извращений 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Петя Рудик
Оболонська помста за 2:4))) 
Ответить
+7
Vanya Goncharov
Який ще треба Чемпіонат придумати для Динамо щоб вони там могли проходити далі??????
Ответить
+6
Віктор Коробка
Здається, що Динамо в цьому році нічого, окрім чемпіонства не треба. Зливають усе підряд. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Galex
Ось і добре для пана Лучєску.    Тепер залишилося лише ото...  ми чемпіони,  мій друг
Ответить
+4
alekos59
У этих мажоров, чудаков на букву М нет силенок не то что на 3, на 2 фронта. Они, YRODЫ, думают, все посливаем и станем чемпами. Смешные. 
Ответить
+3
Serggio007
суркіс не садомазо часами? Може його старий циган гнобить, а той кайфує потихеньку? Якщо так, то чекаємо на масу нових відкриттів))))
Ответить
+3
Макс Максов
1/4 обіцяє бути цікавою...
Ответить
+3
mayakovskiy1
Мощнейшая игра динамо машины))) Мало влетов было колхозам в еврокубках, так еще и в Кубке Украины сразу слились
Ответить
+3
elPadrino
Луческу тянет Динамо за собой в могилу(Господи прости)
Ответить
+3
Перець
На діда не кричіть, він працює до літа 2024 
Ответить
+3
Mr Voevudskiy
Как говорил один легендарный парнишка: где динама, где?!)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Привет
А я писал в лайве что пахнет минимальной победой Оболони, а Динаме привет, привет
Ответить
+2
AutumnBridge
 Суркис так скромненько на стульчике 05 примостился.   Там нет кабин для гостей?   Или это он на удачу выбрал 05.    Забавно что все сидения   01 ,02, 03,. ...    Вот вам и схемы.   Сколько лишних ноликов надо и человеко-часов.)
 
  Попов понравился. Переворотом назад из позиции лёжа на спине и выходом на ноги с помощью толчка руками.  Акробат!
 Волошин. Эх, если бы попал на 75, то Кичак бы только глазами моргал.  Перекладина Буяльского это тоже мимо ворот.
  Судья неоднозначный.  Вот не остановил игру после нарушения и дал шанс Буяльскому забить.  Это 5 баллов.  Но когда Буяльский почти плакал от боли и закрыл лицо руками?   Вовкун же точно в кость попал.  А Ракицкому за чистый подкат в мяч - красную.  Ну и Ярмола не зря руками махал, ведь мяч точно на угловой ушёл.  
 А шо теперь Динамо?  Кубок короля Данила ещё не придумали? Значит могут уже в этом году всё доиграть и закрыть хвосты.  А то задолбали эти неполноценные таблицы. 
Ответить
+2
Burevestnik
Луческу не піде сам, бо його не гонять - дорого...   
Ответить
+2
DK1961
Бражко, Ваната и Царенко Луческу не любит. Зато любит Шепелева, Рамадани и прочих деревяшек. Боюсь, что пока придет новый тренер (через год только) все это разваленное вдрызг уже не восстановишь...
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
CheMP
Ответить
+2
McLay
Яка сенсація?! Сенсація була б якби Динамо виграло у Оболоні! Команда фанерних буратін!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем