Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины

В этом сезоне в расписание посреди недели для украинской футбольной аудитории вернулись матча Кубка Украины, проведение которого в прошлом году было отменено из-за начала полномасштабной войны. И сразу это соревнование начало дарить нам возможности наблюдать за ожесточенными противостояниями с высоким уровнем интриги, и тем более их количество росло вместе с продвижением команд по турнирной сетке.

Встреча двух столичных коллективов, «Оболони» и «Динамо», в этом контексте вообще стояла на отдельной ступени по уровню зрительского внимания, поскольку эти два клуба уже встречались в чемпионате, впервые за долгое время, в начале августа и та игра стала одной из самых зрелищных в новом сезоне. Но с того момента уже прошло много времени, и «пивовары» имели за плечами четыре матча вообще без забитых мячей, тогда как «бело-синие» начали понемногу возвращаться в себя на фоне неудачной квалификации к еврокубковым соревнованиям.

Однако на эту игру Луческу решил выставить стартовый состав с исключительно точечными одиночными ротациями, поэтому перед нами уже с первых минут была команда, которая еще раньше успела наесться футбола вдоволь. А вот Иващенко, наоборот, рискнул с большим количеством изменений, вернулся к любимой чисто защитной тактике и заложил фундамент для стены перед собственной штрафной, который должны были довершить уже сами футболисты непосредственно на поле.

И если кто-то думал, что «пивовары» вышли исключительно защищаться, то очень ошибался. Да, на поле бесспорно до поры до времени царила засуха голевых моментов, а выпады «Динамо» вообще не доводили мяч до пределов штрафной опытного Кичака. Но уже после завершения половины первого тайма ситуация начала стремительно клониться в пользу хозяев поля и уже у ворот Нещерета запылал настоящий пожар. Фактически в шаге от пропущенного гола находились «бело-синие» во время выпадов соперников через фланги, которые просто не имели возможности остановить.

«Динамо» как-то удержалось от пропущенных голов в первой половине игры, но отсутствие решений во время перерыва сделало бы второй тайм так же невыносимым для команды Мирчи Луческу. И разве появление Волошина на поле что-то изменило к лучшему? Гости так же тяжело продвигались в атаке, тогда как соперники просто ждали возможности подловить их в прессинге, однако никто не ожидал, что на 57 минуте Косовский полетит в подкат против Бражко у чужой штрафной, отберет мяч, после чего начнется голевая атака с передачей Краснопира под дальний удар для Суханова.

А дальше сценарий был довольно предсказуемым – все три линии обороны «Оболони» вернулись на защиту ворот, однако и этого иногда откровенно не хватало для того, чтобы остановить попытки «Динамо» атаковать. И вот здесь уже Кичаку приходилось вступать в игру, тогда как его сейвы стали настоящим украшением вечера. Так же, как и имел возможность им стать удар со штрафного в левую девятку от Буяльского, но мяч предательски попал в перекладину на 87 минуте. Большего гости уже не успели придумать впереди.

Финальный свисток главного арбитра Назария Дердя из Ужгорода отправил в четвертьфинальную стадию Кубка Украины «Оболонь», тогда как для «Динамо» выступления в текущем розыгрыше этого турнира подошли к концу.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Оболонь» – «Динамо» Киев - 1:0

Суханов, 57

Буяльский, 54, Шепелев, 76 – Дубко, 86, Мороз, 90+1

«Оболонь»: Кичак – Осман (Прокопенко, 70), Карась (Лукьянчук, 81), Приймак, Вовкун, Фатеев (Мединский, 81) – Мороз, Косовский (Черненко, 80), Дубко – Краснопир, Суханов (Тарануха, 61).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Биловар (Сирота, 62), Караваев – Андриевский, Бражко (Рамадани, 62) – Диалло (Волошин, 46), Буяльский, Ярмоленко – Бенито (Шепелев, 73).

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 14 (4) – 14 (5)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 1 – 5.

ОБОЛОНЬ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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