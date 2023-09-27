Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Команда Валерия Иващенко удержала победный счет в тяжелом матче
В этом сезоне в расписание посреди недели для украинской футбольной аудитории вернулись матча Кубка Украины, проведение которого в прошлом году было отменено из-за начала полномасштабной войны. И сразу это соревнование начало дарить нам возможности наблюдать за ожесточенными противостояниями с высоким уровнем интриги, и тем более их количество росло вместе с продвижением команд по турнирной сетке.
Встреча двух столичных коллективов, «Оболони» и «Динамо», в этом контексте вообще стояла на отдельной ступени по уровню зрительского внимания, поскольку эти два клуба уже встречались в чемпионате, впервые за долгое время, в начале августа и та игра стала одной из самых зрелищных в новом сезоне. Но с того момента уже прошло много времени, и «пивовары» имели за плечами четыре матча вообще без забитых мячей, тогда как «бело-синие» начали понемногу возвращаться в себя на фоне неудачной квалификации к еврокубковым соревнованиям.
Однако на эту игру Луческу решил выставить стартовый состав с исключительно точечными одиночными ротациями, поэтому перед нами уже с первых минут была команда, которая еще раньше успела наесться футбола вдоволь. А вот Иващенко, наоборот, рискнул с большим количеством изменений, вернулся к любимой чисто защитной тактике и заложил фундамент для стены перед собственной штрафной, который должны были довершить уже сами футболисты непосредственно на поле.
И если кто-то думал, что «пивовары» вышли исключительно защищаться, то очень ошибался. Да, на поле бесспорно до поры до времени царила засуха голевых моментов, а выпады «Динамо» вообще не доводили мяч до пределов штрафной опытного Кичака. Но уже после завершения половины первого тайма ситуация начала стремительно клониться в пользу хозяев поля и уже у ворот Нещерета запылал настоящий пожар. Фактически в шаге от пропущенного гола находились «бело-синие» во время выпадов соперников через фланги, которые просто не имели возможности остановить.
«Динамо» как-то удержалось от пропущенных голов в первой половине игры, но отсутствие решений во время перерыва сделало бы второй тайм так же невыносимым для команды Мирчи Луческу. И разве появление Волошина на поле что-то изменило к лучшему? Гости так же тяжело продвигались в атаке, тогда как соперники просто ждали возможности подловить их в прессинге, однако никто не ожидал, что на 57 минуте Косовский полетит в подкат против Бражко у чужой штрафной, отберет мяч, после чего начнется голевая атака с передачей Краснопира под дальний удар для Суханова.
А дальше сценарий был довольно предсказуемым – все три линии обороны «Оболони» вернулись на защиту ворот, однако и этого иногда откровенно не хватало для того, чтобы остановить попытки «Динамо» атаковать. И вот здесь уже Кичаку приходилось вступать в игру, тогда как его сейвы стали настоящим украшением вечера. Так же, как и имел возможность им стать удар со штрафного в левую девятку от Буяльского, но мяч предательски попал в перекладину на 87 минуте. Большего гости уже не успели придумать впереди.
Финальный свисток главного арбитра Назария Дердя из Ужгорода отправил в четвертьфинальную стадию Кубка Украины «Оболонь», тогда как для «Динамо» выступления в текущем розыгрыше этого турнира подошли к концу.
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Оболонь» – «Динамо» Киев - 1:0
Суханов, 57
Буяльский, 54, Шепелев, 76 – Дубко, 86, Мороз, 90+1
«Оболонь»: Кичак – Осман (Прокопенко, 70), Карась (Лукьянчук, 81), Приймак, Вовкун, Фатеев (Мединский, 81) – Мороз, Косовский (Черненко, 80), Дубко – Краснопир, Суханов (Тарануха, 61).
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Попов, Биловар (Сирота, 62), Караваев – Андриевский, Бражко (Рамадани, 62) – Диалло (Волошин, 46), Буяльский, Ярмоленко – Бенито (Шепелев, 73).
Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Удары (в створ): 14 (4) – 14 (5)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 5.
ОБОЛОНЬ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Игорь Бойко очень лаконично высказал свое мнение
В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17
Замены от Луческу - отдельный вид извращений
Попов понравился. Переворотом назад из позиции лёжа на спине и выходом на ноги с помощью толчка руками. Акробат!
Волошин. Эх, если бы попал на 75, то Кичак бы только глазами моргал. Перекладина Буяльского это тоже мимо ворот.
Судья неоднозначный. Вот не остановил игру после нарушения и дал шанс Буяльскому забить. Это 5 баллов. Но когда Буяльский почти плакал от боли и закрыл лицо руками? Вовкун же точно в кость попал. А Ракицкому за чистый подкат в мяч - красную. Ну и Ярмола не зря руками махал, ведь мяч точно на угловой ушёл.
А шо теперь Динамо? Кубок короля Данила ещё не придумали? Значит могут уже в этом году всё доиграть и закрыть хвосты. А то задолбали эти неполноценные таблицы.