Кубок Украины
27.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига27 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 21:52
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Оболонь – Динамо – 1:0. Сенсация в Кубке. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины
27 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 21:52
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В матче 1/8 финала Кубка Украины киевская «Оболонь» сенсационно обыграла киевское «Динамо» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Сергей Суханов на 57-й минуте.
Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу проиграло дерби и сенсационно вылетело из Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала
Оболонь – Динамо» Киев – 1:0
Голы: Сергей Суханов, 57.
Видео гола и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
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