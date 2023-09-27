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Кубок Украины
Оболонь
27.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 21:52
816
1

Оболонь – Динамо – 1:0. Сенсация в Кубке. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины

27 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 21:52
816
1
Оболонь – Динамо – 1:0. Сенсация в Кубке. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевская «Оболонь» сенсационно обыграла киевское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Сергей Суханов на 57-й минуте.

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу проиграло дерби и сенсационно вылетело из Кубка Украины.

​Кубок Украины. 1/8 финала

Оболонь – Динамо» Киев – 1:0

Голы: Сергей Суханов, 57.

Видео гола и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Оболонь - Динамо видео голов и обзор Сергей Суханов
Источник Sport.ua
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Burevestnik
для сайту спирт.юАй - це сенсація   
навіть два огляду матчу виложили,
а то весь час перейдіть на щось інше, на якийсь телеграм...
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