В среду, 27 августа, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо». Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Оболонь



Наступили заключительные дни сентября, поэтому любые сантименты относительно новичков текущего сезона украинской Премьер-лиги больше не имеют смысла – они уже стали полноценными участниками состязаний, поэтому требования и спрос в отношении них существенно возросли. И далеко не каждому удается выдержать этот психологический натиск.

Вот, к примеру, киевская «Оболонь». Очень симпатичный коллектив собрался под руководством Валерия Иващенко, однако, к сожалению, мы уже успели позабыть, когда в последний раз «пивовары» отличались забитыми мячами в официальных матчах. И если болельщикам напомнить, что это произошло еще до наступления осени, то сразу пропадут все вопросы относительно текущего положения команды в турнирной таблице.

Но при этом «Оболонь» нисколько не похожа на команду, которая играет исключительно с акцентом на оборону. Тут скорее складывается ситуация, когда столичному коллективу просто не удается распечатать ворота соперников. Матч на прошлых выходных против «Вереса» в этом плане был уже очень показательным (0:0) – сколько моментов было у обеих команд? А сколько в итоге голов забито? В этом и проблема «пивоваров», хотя и играли они за этот период против «Шахтера», «Полесья», «Вереса» и «Кривбасса» – тут особо не развернешься.

Динамо Киев



Последний матч на нашей памяти, когда атака «Оболони» действительно показывала максимум возможностей, пришелся как раз на уже подзабытое столичное дерби против «Динамо» в начале августа. О, это была просто прекрасная игра (2:4), по итогам которой можно было смело утверждать, что в этом сезоне наши общепризнанные гранды могут забыть об этом своем почетном статусе – конкуренция у них будет точно.

Этот матч для команды Луческу тем временем был предвестником проблем в играх против греческого «Ариса», а также частью будущих неудач в противостояниях против турецкого «Бешикташа». «Бело-синие» в итоге так и не попали в основную часть еврокубков, даже несмотря на то, что даже сумели убедить своих соперников по внутренней арене в том, что им крайне важно перенести «лишние» дуэли. Тактический ход не сработал должным образом, поэтому «Динамо» еще долго будут его припоминать.

Но сейчас от коллектива Луческу отскакивает любая критика, причиной чего являются отличные результаты команды. Победы над «Ворсклой» (2:0) и ЛНЗ (4:2) после международной паузы – что может быть лучше для продолжения подъема в турнирной таблице? При этом вопросов исключительно по игре к «Динамо» просто нет. Разве что кадровый потенциал вызывает вопросы, и тут как бы не увидеть кого-то из молодежной команды где-нибудь на позициях фланговых защитников в кубковой игре.

История встреч



Футбольные пути «Оболонь» и «Динамо» ранее пересекались 15 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Динамо» – 12 против одной, при двух ничьих. Команды последний раз играли между собой в августе этого года, когда на «Оболонь-Арене» голов Руслана Черненко и Даниила Карася не хватило для того, чтобы противопоставить мячам Владислава Ваната, Андрея Ярмоленко (дубль), Виталия Буяльского.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 31-летний Назарий Дьордь из Ужгорода, который на своем счету не имеет матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Михаил Ефименко, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет отсутствовать система VAR. У Дьордя нет опыта проведения матчей с участием обеих команд.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев – Суханов, Мороз, Черненко, Мединский – Тарануха, Чернов.

«Динамо» Киев: Нещерет – Малыш, Сирота, Попов, Караваев – Рамадани, Бражко – Кабаев, Царенко, Бенито – Ванат.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что принципиальное противостояние получит новый ожесточенный виток. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5.

27 сентября, среда