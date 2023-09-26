В среду, 27-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

Столичное дерби уже имело возможность вернуться на наши телеэкраны в этом сезоне и увиденное нам очень понравилось. «Оболони» и ее фанатам в меньшей степени, потому что их команда уступила в ярком противостоянии со счетом 2:4. С тех пор «пивовары» продолжили достаточно тяжело осваиваться в реалиях УПЛ и не могу забить вот уже четыре официальных матча кряду. У «Динамо» в этом плане статистика уж точно выглядит лучше, но кубковое состязание ошибок не прощает. А команда Луческу этими самыми недочетами уже грешила в этом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо Киев», за которой можно следить в украинской версии сайта.