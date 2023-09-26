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Кубок Украины
Оболонь
27.09.2023 17:00 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 22:36 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:37
147
0

Оболонь – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 22:36 | Обновлено 26 сентября 2023, 22:37
147
0
Оболонь – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 27-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся киевская «Оболонь» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

Столичное дерби уже имело возможность вернуться на наши телеэкраны в этом сезоне и увиденное нам очень понравилось. «Оболони» и ее фанатам в меньшей степени, потому что их команда уступила в ярком противостоянии со счетом 2:4. С тех пор «пивовары» продолжили достаточно тяжело осваиваться в реалиях УПЛ и не могу забить вот уже четыре официальных матча кряду. У «Динамо» в этом плане статистика уж точно выглядит лучше, но кубковое состязание ошибок не прощает. А команда Луческу этими самыми недочетами уже грешила в этом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Динамо Киев», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Оболонь - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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