Ворскла разгромила Металлист 1925. Подопечные Скрипника забили три мяча

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/8 Кубка Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» на своем поле принимал полтавскую «Ворсклу».

Подопечные Виктора Скрипника разгромили соперника со счетом 3:0.

Уже на 15-й минуте матча забил легионер «Ворсклы» Ибрагим Кане. Удвоил преимущество полтавского клуба украинский нападающий Руслан Степанюк, а до разгромного счета в матче довел 20-летний полузащитник гостей Иван Нестеренко.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Металлист 1925 – Ворскла – 0:3

Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.

«Металлист 1925»: Потемков, Е. Ткачук, Рудавский, Курило, Фарина, А. Ткачук, Мартынюк, Чирук, Моура, Абдуллаев, Борячук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.