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Кубок Украины
Металлист 1925
27.09.2023 18:30 – FT 0 : 3
Ворскла
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Кубок Украины
27 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:56
347
1

Ворскла разгромила Металлист 1925. Подопечные Скрипника забили три мяча

Полтавский клуб не оставил шансов харьковчанам

27 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:56
347
1
Ворскла разгромила Металлист 1925. Подопечные Скрипника забили три мяча
Металлиста 1925.

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/8 Кубка Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» на своем поле принимал полтавскую «Ворсклу».

Подопечные Виктора Скрипника разгромили соперника со счетом 3:0.

Уже на 15-й минуте матча забил легионер «Ворсклы» Ибрагим Кане. Удвоил преимущество полтавского клуба украинский нападающий Руслан Степанюк, а до разгромного счета в матче довел 20-летний полузащитник гостей Иван Нестеренко.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Металлист 1925 – Ворскла – 0:3
Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.

«Металлист 1925»: Потемков, Е. Ткачук, Рудавский, Курило, Фарина, А. Ткачук, Мартынюк, Чирук, Моура, Абдуллаев, Борячук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

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Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла
Источник Sport.ua
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