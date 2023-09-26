Кубок Украины
27.09.2023 18:30 - : -
Кубок Украины26 сентября 2023, 20:59 |
137
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Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1/8 финала Кубка Украины
26 сентября 2023, 20:59 |
137
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В среду, 27 сентября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Ворсклой». Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.
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