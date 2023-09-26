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Кубок Украины
Металлист 1925
27.09.2023 18:30 - : -
Ворскла
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 20:59 |
137
0

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 20:59 |
137
0
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 27 сентября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Ворсклой». Начало поединка – в 18:30 по киевскому времени.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Металлист 1925 Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Металлист 1925 - Ворскла
Источник YouTube
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