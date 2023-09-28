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Кубок Украины
28 сентября 2023, 09:52 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:40
287
0

Виктор СКРИПНИК: «Почти никаких шансов сегодня сопернику не дали»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал кубковую победу над «Металлистом 1925»

28 сентября 2023, 09:52 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:40
287
0
Виктор СКРИПНИК: «Почти никаких шансов сегодня сопернику не дали»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал кубковую победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0).

– Кубковая игра – это всегда игра до победы. Я благодарю своих ребят, которые показали характер после поражения дома от «Кривбасса» – 1:4. Настраивались на этот матч серьезно. Почти никаких шансов сегодня сопернику не дали. Я доволен прежде всего тем, что мы смогли изменить свой плохой настрой, который держался несколько дней.

– Можно было предположить, что Вы дадите сыграть ребятам, которые имеют меньше практики в чемпионате. Почему вышли основой?

– Я решил так, потому что только через матчи можно приобрести уверенность. И вот именно через такие матчи, как сегодня, решаются те психологические моменты, о которых уже я сказал. У нас не будут играть следующую игру Корниенко и Сантана, поэтому молодежь свой шанс получит точно.

– «Ворскла» уже выходит на тот уровень, к которому вы стремитесь?

– У нас была хорошая серия из трех подряд побед. Мы переиграли на выезде «Верес», что очень сложно. Затем – «Черноморец», «Александрию». Возникла пауза и я сказал, что пользы для нас она сейчас не принесет. Это был сбитый ритм, и через две недели уже совсем другая картина. Особенно это касается игры с «Кривбассом», где мы уступили заслуженно. Из своего опыта могу сказать, что уверенность приходит только тогда, когда ты играешь основой, есть люди, которые выходят на замену, чувствуя поддержку более опытных партнеров по команде. Сегодня остаемся в Киеве, завтра проведем тренировку в первой половине дня, а затем отправляемся во Львов на матч с «Шахтером».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925 - Ворскла Кубок Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Ворскла
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