Кубок Украины
27.09.2023 18:30 – FT 0 : 3
Кубок Украины28 сентября 2023, 02:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:17
46
0
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор
Смотрите матч 1/8 финала Кубка Украины
28 сентября 2023, 02:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:17
46
0
27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины.
Харьковский «Металлист 1925» на арене «Левый Берег» под Киевом принимал полтавскую «Ворсклу».
Подопечные Виктора Скрипника на выезде разгромили соперника из Харькова со счетом 3:0.
У «Ворсклы» голы забили Ибрагим Кане, Руслан Степанюк и Иван Нестеренко.
Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3
Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.
Видео голов и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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