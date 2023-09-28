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Кубок Украины
Металлист 1925
27.09.2023 18:30 – FT 0 : 3
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
28 сентября 2023, 02:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:17
46
0

Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор

Смотрите матч 1/8 финала Кубка Украины

28 сентября 2023, 02:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 02:17
46
0
Металлист 1925 – Ворскла – 0:3. Разгром на Левом берегу. Видео голов, обзор
ФК Ворскла

27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины.

Харьковский «Металлист 1925» на арене «Левый Берег» под Киевом принимал полтавскую «Ворсклу».

Подопечные Виктора Скрипника на выезде разгромили соперника из Харькова со счетом 3:0.

У «Ворсклы» голы забили Ибрагим Кане, Руслан Степанюк и Иван Нестеренко.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Металлист 1925 – Ворскла – 0:3

Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Нестеренко (Ворскла).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла видео голов и обзор Ибрахим Кане Руслан Степанюк
Источник Sport.ua
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