Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 сентября, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в Киеве в матче 1/8 финала Кубка Украины примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Виктора Скрипника на матч:

«Металлист 1925»: Потемков, Е. Ткачук, Рудавский, Курило, Фарина, А. Ткачук, Мартынюк, Чирук, Моура, Абдуллаев, Борячук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.