Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины
27 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:15
324
0

Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 1/8 финала Кубка Украины начнется в 18:30

27 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 27 сентября 2023, 18:15
324
0
Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Сегодня, 27 сентября, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в Киеве в матче 1/8 финала Кубка Украины примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Эдмара и Виктора Скрипника на матч:

«Металлист 1925»: Потемков, Е. Ткачук, Рудавский, Курило, Фарина, А. Ткачук, Мартынюк, Чирук, Моура, Абдуллаев, Борячук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Нестеренко, Челядин, Кане, Сантана.

По теме:
Юрий МАКСИМОВ: «Я доволен игрой команды, но не результатом»
Лунин снова в запасе. Стал известен состав Реала на матч с Лас-Пальмасом
Довбик и Цыганков заявлены в старте на матч против Вильярреала
Кубок Украины по футболу стартовые составы Металлист 1925 Ворскла Полтава Металлист 1925 - Ворскла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
Футбол | 26 сентября 2023, 21:55 59
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины

Экс-наставник сборной Украины является амбассадором платформы United24

Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27 сентября 2023, 09:58 0
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться

Энди все же планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером

Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Футбол | 27.09.2023, 13:24
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Чеферин снова пробил дно, или Дьявол кроется в мелочах
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27.09.2023, 14:20
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Футбол | 27.09.2023, 17:18
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Нагельсманн в сборной Германии: рискованное, но правильное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
25.09.2023, 21:05 5
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 3
Бокс
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем