Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Команда Патрика ван Леувена компенсировала неудачу в первом круге чемпионата на поле соперников
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Верес» – «Шахтер» - 0:3
Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1
Гакман, 90
«Верес»: Паст – Шевченко (Ковалюк, 71), Курко, Жулио Сезар, Гакман – В. Шарай (Свитюха, 71), Кухарук, Кучеров (Гайдучик, 80), Гагун – Яго (С. Шарай, 66) – Шестаков (Марусич, 66).
«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Мироши, Чигринский, Конопля – Назарина – Крыськив (Зубков, 46), Судаков (Очеретько, 76), Бондаренко (Степаненко, 76), Кащук (Швед, 72) – Келси (Сикан, 46).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
ВЕРЕС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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конспирологии тут Вересу макуху не закрошили. Да и толку с того кубка.
Если бы хоть мастера спорта Украины давали, как в предыдущей
стране.
Бондаренко виноват, а не Патрик. Со своими красными прогулами.
Как он на поле, так всё крутится и вертится.
Что ещё? Тарас. Ну как
он мог повязку наоборот цветами нацепить. И никто не поправил. Это же
флаг польской Силезии жёлто-синий (с орлом). У в Украине = сине-
жёлтый.
Азаров оказывается Azarovi.
А вратарь Шахтёра №31 - Резник, как и в Инстаграм - dimka reznik. Сегодня - "сухой".