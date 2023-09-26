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Кубок Украины
Верес
26.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 18:55 |
836
13

Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины

Команда Патрика ван Леувена компенсировала неудачу в первом круге чемпионата на поле соперников

26 сентября 2023, 18:55 |
836
13
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Верес» – «Шахтер» - 0:3

Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

Гакман, 90

«Верес»: Паст – Шевченко (Ковалюк, 71), Курко, Жулио Сезар, Гакман – В. Шарай (Свитюха, 71), Кухарук, Кучеров (Гайдучик, 80), Гагун – Яго (С. Шарай, 66) – Шестаков (Марусич, 66).

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Мироши, Чигринский, Конопля – Назарина – Крыськив (Зубков, 46), Судаков (Очеретько, 76), Бондаренко (Степаненко, 76), Кащук (Швед, 72) – Келси (Сикан, 46).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно текстовая трансляция Верес - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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AutumnBridge
Вересодожималка.  Но только в кубке. Потому что по сценарию
конспирологии тут Вересу макуху не закрошили.  Да и толку с того кубка. 
Если бы хоть мастера спорта Украины давали, как в предыдущей
стране. 
 Бондаренко виноват, а не Патрик.  Со своими красными прогулами.
Как он на поле, так всё крутится и вертится. 
 Что ещё?   Тарас.   Ну как
он мог повязку  наоборот цветами нацепить.  И никто не поправил.  Это же
флаг польской Силезии жёлто-синий (с орлом).   У в Украине = сине-
жёлтый.  
  Азаров оказывается Azarovi. 
   А вратарь Шахтёра №31 - Резник, как и в Инстаграм -  dimka reznik.   Сегодня - "сухой".
Ответить
+2
AK.228
👏👏✌️🤜
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+1
SportsMan
Ага, на опыте. А как в ЛЧ, то уже молодая команда.
Ответить
0
FunnyCat_____
забавно наблюдать как донецкие уже второй месяц кричать о беспределе, когда судьи начали просто тащить их меньше обычного 
Ответить
-1
Злий Глобинець
Упевнена перемога! Яка доводить, що нічия в матчі чемпіонату була лише прикрим непорозумінням. Або ж кричущим суддівським "безпредєлом" із вилученнями гірників майже в кожному матчі.
Ответить
-2
Показать Скрыть 7 ответов
FunnyCat_____
Надеюсь кресло Ван Луевена, после этой фундаментальной победы, будет в полной безопасности!
Ответить
-3
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